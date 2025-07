Selon les données communiquées par Famitsu via Yomiuri Shimbun, la Nintendo Switch 2 a franchi la barre des 1,5 million d’exemplaires vendus au Japon seulement un mois après sa sortie, le 5 juin 2025. Avec précisément 1 530 826 consoles écoulées en cinq semaines, la console établit un nouveau record historique de lancement au Japon, surpassant de loin les précédents modèles de Nintendo, mais aussi la PlayStation 2.

Pour comparaison, la Game Boy Advance s’était vendue à 1,36 million d’exemplaires en cinq semaines en 2001, la Nintendo DS à 1,26 million en 2004, et la PlayStation 2 à 1,13 million en 2000. Quant à la première Switch, elle n’avait atteint que 556 633 ventes sur la même période. Le rythme de la Switch 2 est donc environ trois fois plus rapide.

Ce succès fulgurant s’explique en partie par une stratégie tarifaire agressive. Malgré une amélioration des performances techniques et un écran plus grand, le prix reste contenu à 49 980 yens pour la version japonaise, soit plus de 10 000 yens de moins que la version américaine. Ce positionnement, dans un contexte d’inflation généralisée, a clairement joué en faveur de Nintendo.

Côté jeux, le titre Mario Kart World, vendu en bundle avec la console, a déjà franchi le cap du million d’exemplaires écoulés. Ce type de succès en early-game est souvent un bon indicateur de la trajectoire commerciale d’un hardware.

Nintendo vise désormais les 15 millions d’unités vendues d’ici la fin de la première année. Pour soutenir ce rythme, plusieurs titres sont prévus dans les mois à venir, dont Donkey Kong Bananza en juillet et Pokémon Legends ZA pour la période cruciale des fêtes de fin d’année.

Mais ce succès massif entraîne une contrepartie : une pénurie persistante. Malgré plusieurs vagues de précommandes par tirage au sort et des ventes limitées en magasin, la demande dépasse largement l’offre. À tel point que certains modèles se revendent à prix d’or sur le marché gris. Sur des plateformes comme Mercari, le modèle japonais s’affiche à environ 60 000 yens, soit 30 % au-dessus du prix catalogue. Certaines boutiques de revente proposent même des versions multilingues avec une prime de 15 000 yens.