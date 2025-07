Thunderful Publishing et le studio Sad Owl Games ont confirmé l’arrivée de leur jeu de réflexion encensé par la critique, Viewfinder, sur Nintendo Switch cet hiver. Aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée, mais la simple annonce suffit à ravir les amateurs de jeux intelligents et originaux.

Déjà disponible sur PC et PlayStation, Viewfinder s’est distingué en 2023 comme l’un des puzzle-games les plus novateurs de sa génération. Il affiche actuellement une note Metacritic de 86, et a reçu de nombreux éloges pour sa capacité à déformer la perception du joueur à travers une mécanique de gameplay unique. Le titre a notamment été lauréat aux BAFTA Games Awards et aux UKIE Video Game Awards en 2024, un gage de sa qualité et de son originalité.

Dans Viewfinder, le joueur évolue en vue à la première personne dans une aventure énigmatique où les images prennent vie. En plaçant des photos, croquis, cartes postales ou captures d’écran dans le décor, on transforme littéralement le monde qui nous entoure, créant ainsi des solutions visuelles aux casse-têtes proposés. Le gameplay repose sur une approche créative et expérimentale du puzzle, en constante évolution.

L’univers du jeu est divisé en plusieurs mondes centraux à explorer, chacun avec ses propres mécaniques et subtilités. Cette progression offre une narration ouverte, où le joueur peut se concentrer uniquement sur les énigmes ou, au contraire, plonger dans un récit plus profond explorant les relations humaines, la passion, le deuil et les ambitions parfois mal orientées.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés mises en avant par les développeurs :

Déformer la réalité : Donnez vie à des images pour modifier l’environnement en temps réel et découvrir ce que les anciens habitants ont laissé derrière eux.

: Donnez vie à des images pour modifier l’environnement en temps réel et découvrir ce que les anciens habitants ont laissé derrière eux. Explorer pour apprendre : Chaque environnement contient des secrets et des indices sur l’histoire du monde et sur votre propre rôle dans celui-ci.

: Chaque environnement contient des secrets et des indices sur l’histoire du monde et sur votre propre rôle dans celui-ci. Une expérience adaptable : Que vous soyez amateur d’énigmes pures ou curieux de creuser le lore, le jeu propose une progression à votre rythme.

L’arrivée de Viewfinder sur Switch marque une belle victoire pour les amateurs de jeux indépendants sur console Nintendo. Son univers visuel impressionnant, son concept mécanique unique et sa narration profonde en font un candidat idéal pour des sessions de jeu nomades, tout en célébrant le deuxième anniversaire du titre original.