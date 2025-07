Le dernier Pokémon Presents contient également un teaser de Contes Pokémon — Les Mésaventures de Palarticho et Pichu, et l’annonce de la sortie de Pokémon Friends, maintenant disponible

Le groupe The Pokémon Company a diffusé aujourd’hui un Pokémon Presents spécial en ligne destiné aux fans du monde entier. On y découvre des annonces et des révélations concernant un grand nombre de piliers de la franchise de divertissement au succès international. Au programme : plus de détails sur les jeux vidéo à paraître Légendes Pokémon : Z-A et Pokémon Champions, la sortie de Pokémon Friends, un teaser de Contes Pokémon — Les Mésaventures de Palarticho et Pichu (une collaboration très attendue entre The Pokémon Company International et le studio Aardman), ainsi que d’autres nouvelles.

Légendes Pokémon : Z-A

Le Pokémon Presents a offert un aperçu plus détaillé de Légendes Pokémon : Z-A, qui sortira le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Illumis, une ville à explorer

​De jour, les Dresseuses et Dresseurs sont invités à explorer cette ville dynamique parsemée de zones sauvages où l’on croise parfois de puissants Pokémon sauvages, connus sous le nom de Pokémon Barons. Ils diffèrent de leurs congénères par leur grande taille et leurs yeux rouges et brillants. Particulièrement puissants, ils sont difficiles à attraper.

​De nuit, les joueurs et joueuses pourront tenter de gravir les rangs du Royale Z-A en affrontant des adversaires de plus en plus forts à mesure que l’histoire progresse. L’un d’entre eux, Corvault, les attend lors d’un match qualificatif. Il s’agit du boss du Clan Dérouillard, une organisation active à Illumis.

D’autres personnages intéressants peuplent Illumis. Millie est une détective qui a besoin de l’aide du joueur ou de la joueuse pour localiser des Pokémon disparus, retrouver des objets perdus et, de temps à autre, participer à des combats Pokémon. Quant à Myosotis, la directrice adjointe du Laboratoire Pokémon, elle analyse le comportement des Pokémon et les facteurs de leur accroissement démographique. En échange de son aide, le joueur ou la joueuse recevra des CT et d’autres récompenses.

La Team MZ

​À Illumis, chaque joueuse ou joueur sera accueilli par Boro ou Cety, qui l’invitera à rejoindre la Team MZ, dont la mission est de maintenir la paix à Illumis. Dans la Team MZ, on trouve également Inno, un styliste en devenir, et son partenaire Baggiguane, ainsi que Rudi, qui souhaite devenir danseuse professionnelle et combat aux côtés de Stari.

La Méga-Évolution Ferox

​Depuis quelque temps, un étrange phénomène se produit à Illumis : des Pokémon sauvages méga-évoluent par eux-mêmes et se déchaînent. La société Quazar, qui dirige le plan de réaménagement d’Illumis, confie au joueur ou à la joueuse la charge de mener l’enquête avec le reste de la Team MZ pour comprendre ces étranges incidents. Ensemble, cette équipe devra combattre et apaiser divers Pokémon Méga-Ferox, avec des Méga-Gemmes à la clé en cas de victoire.

Un Pokémon méga-évolué récemment découvert

​Méga-Dracolosse est un Pokémon méga-évolué récemment découvert qui possède des traits qui rappellent Draco, notamment des ailes sur la tête et un orbe sur la queue. Méga-Dracolosse est capable de voler encore plus vite et plus loin qu’auparavant.

Nouvelles informations sur Pokémon Champions , prévu pour 2026

Le principe de Pokémon Champions est de recruter des Pokémon dans son équipe puis d’affronter d’autres Dresseurs et Dresseuses. Le recrutement à l’essai permet de mobiliser un Pokémon pour une durée limitée et de l’essayer directement en combat afin d’expérimenter une stratégie. Pour ajouter des Pokémon à son équipe de manière permanente, il faut utiliser des Points de Victoire (PdV), obtenus de diverses manières, notamment via les combats classés. Les PdV servent également à entraîner les Pokémon en modifiant leurs stats et leurs talents.

Pokémon Champions propose trois modes de combat, disponibles au format Combat Solo ou Combat Duo :

Les combats classés, un mode dans lequel les joueurs et joueuses affrontent des Dresseurs et Dresseuses du monde entier. Tous sont répartis en plusieurs niveaux en fonction de leurs aptitudes.

Les combats amicaux, qui consistent à éprouver son équipe contre des Dresseurs ou Dresseuses du monde entier dans un cadre plus décontracté, avec moins d’enjeux.

Les combats privés, des combats entre proches dans le même salon en jeu.

Pokémon Champions sortira courant 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et appareils iOS et Android.

Teaser de Contes Pokémon — Les Mésaventures de Palarticho et Pichu

Pokémon et le studio Aardman se sont unis pour créer une nouvelle série animée en stop motion qui sortira courant 2027. On y découvrira une facette unique du monde des Pokémon, contée depuis la perspective de Pokémon, avec la patte comique et artistique distinctive d’Aardman. Un teaser de cette série très attendue est disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Sortie d’un nouveau jeu de casse-têtes, Pokémon Friends , aujourd’hui même

Disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch (également compatible avec la Nintendo Switch 2) et sur appareils iOS et Android, Pokémon Friends est un jeu de puzzles inspirés de l’univers singulier des Pokémon, dont le but est de se remuer les méninges. Résoudre des casse-têtes permet d’obtenir des pelotes de laine qui, une fois placées dans le Peluchotron, permettent de confectionner des peluches Pokémon dans le jeu. La population de Thinkville, particulièrement friande de ces peluches, demande parfois de l’aide au joueur ou la joueuse via les requêtes d’amitié, qui consistent à leur offrir des peluches. Les peluches servent aussi à décorer les Peluchambres en jeu. Ces endroits personnalisables peuvent être aménagés avec du mobilier et du papier peint en fonction des goûts.

​Développé en partenariat avec Wonderfy Inc., Pokémon Friends contient plus de 1 200 casse-têtes conçus pour cogiter en s’amusant. Outre les requêtes d’amitié, le jeu permet aussi d’enregistrer sa progression au quotidien en tamponnant un calendrier, et de collectionner jusqu’à 150 peluches différentes.[3] Avec ses cinq emplacements de sauvegarde, Pokémon Friends permet à toute la famille de jouer et de s’amuser ensemble au quotidien. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de Pokémon Friends.

Nouvelles cartes dans le Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon avec l’extension Méga-Évolution

En amont du lancement le 26 septembre 2025 de l’extension Méga-Évolution du JCC Pokémon à succès, le groupe The Pokémon Company a dévoilé de nouvelles cartes que les joueurs et joueuses pourront collectionner et utiliser en combat : Méga-Lucario-ex, Méga-Kangourex-ex et Méga-Gardevoir-ex. Cette extension comprend également les cartes Bulbizarre, Herbizarre et Méga-Florizarre-ex qui, mises côte à côte, forment une seule et même image.

Cartes promo et récompenses destinées au public des Championnats du Monde Pokémon

Du 15 au 17 août 2025, des Dresseurs et Dresseuses du monde entier s’affronteront dans divers jeux Pokémon à l’occasion des Championnats du Monde Pokémon 2025, qui auront lieu à Anaheim, en Californie. Suite à l’annonce de la carte promo Pikachu pour fêter les Mondiaux, l’illustration de la carte promo Hôtel « Au paradis des Pokémon » a été révélée pendant le Pokémon Presents. Cette dernière sera distribuée aux concurrentes et concurrents des Championnats du Monde (dans la limite des stocks disponibles). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel des Championnats du Monde Pokémon 2025.

De nouvelles activités et mises à jour ont également été annoncées concernant d’autres jeux Pokémon, parmi lesquels les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Pokémon GO, Pokémon Sleep, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix, ainsi que la série La réceptionniste Pokémon. Pour tout savoir sur les dernières annonces, les fans peuvent regarder le Pokémon Presents dans son intégralité sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.