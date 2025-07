Après Rainswept et Forgotten Fields, le studio indépendant indien Frostwood Interactive continue son exploration de l’être humain avec Unwording, un jeu qui essaie d’explorer les distorsions cognitives. Sorti en 2023 sur PC, ce puzzle game débarque le 26 juin 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de cinq euros. Va-t-il réussir à nous émouvoir ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un très bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Unwording.

Un beau sujet…

Unwording raconte l’histoire de Tom, un homme qui souffre de distorsions cognitives. Enfermé dans des schémas négatifs, il voit le monde à travers de biais qui lui font broyer du noir.

Nous sommes dans un jeu de réflexion qui nous amène à suivre Tom dans son quotidien morne et morose jusqu’au moment où un charmant oisillon élit domicile sur le rebord de sa fenêtre.

Le jeu propose trois différents puzzles autour des mots, un par journée passée. Le premier nous demande de transformer les mots du quotidien en phrase négative. Nous avons plusieurs dés avec des lettres sur chaque face et nous devons deviner les mots. « Wake Up » (se réveiller) deviendra « Give Up » (abandonner), « Cool Car » (voiture cool) deviendra « I am poor » (je suis pauvre).

Sur la deuxième journée, nous aurons un mini-jeu en 3D qui nous demande de retrouver les mots cachés qui donnent des solutions face aux problématiques du premier jour. « Give Up » deviendra « Clean Up » (nettoyer), « I am poor » deviendra alors « I don’t need one » (je n’en ai pas besoin).

La troisième journée est celle de l’action. Nous devrons cette fois-ci écrire directement sur la console l’action à réaliser. Une poussette qui s’apprête à aller sur la route ? Vite, écrivons « Save » pour le sauver !

Unwording est un jeu sur un thème fort, encore peu abordé, mais qui est finalement assez plat et déceptif. Le gameplay est inégal entre chaque journée et frustre le joueur sur Nintendo Switch.

Déjà, et même si nous apprécions l’effort, Unwording fonctionne obligatoirement avec le gyroscope. Pourquoi ce choix douteux ? Le gyroscope transforme le titre en horreur à la manette. Le jeu devient imprécis et dur à prendre en main et la complétion des énigmes devient ardue non pas par leur difficulté intrinsèque, mais à cause d’une option finalement inutile.

Mais une réalisation catastrophique

Si le mini-jeu de la première journée est intéressant (bien que déprimant), les deux autres sont techniquement assez pauvres et finissent par nous frustrer. La maniabilité est mal calibrée lors du mini-jeu en 3D. Trouver la réponse à l’énigme prend une minute, alors que la validation de la solution prend souvent cinq à dix minutes, la faute à un jeu mal ficelé à la maniabilité inutilement alambiquée.

Le troisième mini-jeu est assez plat et nous nous ennuyons un peu à écrire « Talk » (parler) à tous nos collègues ou à écrire en boucle « Work » (travailler) devant son ordinateur et cette phase de gameplay, bien que sur le papier intéressante, n’est pas amusante manette en main.

La narration est aussi assez plate, et nous ne retrouvons pas le « voyage émouvant » promis par le jeu. La thématique autour des distorsions cognitives est passionnante, mais elle est traitée de façon succincte et presque bâclée.

C’est peut-être le plus gros point noir de l’expérience : Unwording aborde un sujet et ne semble pas le maîtriser. S’il suffisait « d’organiser une soirée » pour arrêter de croire que les gens parlent mal de nous, s’il suffisait de « commencer » à travailler pour arrêter les schémas négatifs qui amènent la procrastination, le monde serait bien plus beau.

Les personnes qui souffrent au quotidien des problématiques abordées par le jeu, et qui semblent être le public visé, risquent d’être profondément déçues voire frustrées par les réponses apportées par Unwording.

À éviter, à tout prix

Les graphismes sont eux aussi décevants. La patte graphique n’est pas très belle mais elle fait l’affaire, proposant un nouveau style visuel à chaque nouvelle journée. Malheureusement, en plus de bugs techniques assez réguliers lors des phases de gameplay, Unwording souffre aussi de graphismes et d’animations grossiers ainsi que de bugs visuels assez fréquents qui deviennent ridicules à terme et annihilent les tentatives poétiques.

Nous pouvons citer quelques exemples en vrac : l’oiseau qui nous suit traverse parfois les meubles et certains de ses mouvements sont peu naturels. Notre personnage, lorsqu’il joue du piano, touche une vingtaine de notes alors qu’il en joue quatre en réalité. Un bus est passé devant nous… sans aucune roue. Étant donné qu’Unwording ne dure qu’une heure – une heure trente, cela commence à faire beaucoup pour une si faible durée de vie (et même pour cinq euros !).

Par ailleurs, Unwording n’est pas traduit en français. Un jeu qui nous fait réfléchir sur les mots est forcément moins confortable sans traduction, même si le vocabulaire utilisé n’est pas très poussé.

Finalement, la bande-son sauve un peu les meubles. Elle est jolie… même si elle semble se répéter en boucle. À terme, ces quelques notes de piano emplies de nostalgie finissent par nous frustrer, malgré la qualité de la mélodie initiale.

