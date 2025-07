Lugia et Ho‑Oh prennent d’assaut le JCC Pokémon Pocket avec d’autres Pokémon ainsi que des Dresseurs et Dresseuses de la région de Johto dans cette nouvelle extension palpitante !

eux Pokémon légendaires de la région de Johto se dresseront contre vents et marées dans les combats du JCC Pokémon Pocket grâce à la nouvelle extension disponible le 30 juillet 2025 à 06:00 UTC : Sagesse entre Ciel et Mer. Les puissants Lugia et Ho-Oh débarquent avec les adorables premiers partenaires Pokémon Germignon, Héricendre et Kaiminus, ainsi que de célèbres Dresseurs et Dresseuses de Johto. L’extension Sagesse entre Ciel et Mer contient plus de 200 cartes qui n’attendent que d’être collectionnées, dont de puissants Pokémon-ex et d’incroyables illustrations à couper le souffle. Voici un aperçu des cartes que vous pourrez croiser dans cette nouvelle extension.

Refonte du système d’échanges

La fonctionnalité d’échange du JCC Pokémon Pocket sera mise à jour le 30 juillet 2025 à 06:00 UTC. Les Jetons Échange seront retirés du jeu et il ne sera plus nécessaire de recycler des cartes pour effectuer des échanges. De la Poudre Éclat sera désormais nécessaire pour échanger des cartes de niveaux de rareté ♦♦♦, ♦♦♦♦, et ★, et vous recevrez automatiquement deux fois plus de Poudre Éclat si vous obtenez une carte déjà présente dans votre Cartodex. Vous pourrez échanger les Jetons Échange en votre possession contre des Sabliers Booster et de la Poudre Éclat dans la boutique.

Ajout de la fonction Cartes recherchées

Vous pourrez désormais indiquer les cartes que vous recherchez lorsque vous échangez avec d’autres joueurs et joueuses. Il sera possible d’ajouter jusqu’à 20 cartes à votre liste de Cartes recherchées depuis le menu « Collection », et d’en afficher trois sur votre profil.