Symphony of a Dazzling Dawn, le 4e DLC pour SWORD ART ONLINE Fractured Daydream est désormais disponible et propose aux fans un nouveau scénario et deux personnages jouables avec arme et costume.

En explorant la forêt avec Kirito, Asuna, Eugeo et Oberon, Alice découvre d’étranges données qui la transforment en Cat Knight Avatar. Abasourdis par ce changement soudain, Alice et ses compagnons rencontrent Fuscus the Vacant Colossus, un puissant boss qui affronte une combattante au visage familier. Armée d’une faux, l’étrangère s’avère être Mito, une vieille amie d’Asuna, qui aura besoin de l’aide de tout le groupe pour vaincre Fuscus.

Ce nouveau scénario ajoute deux personnages inédits, la mage Cat Knight Alice et la guerrière Mito, chacun avec une arme et un costume alternatif.

Ce DLC, déjà intégré au Character Pass 2, est également disponible à l’achat séparément.

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch.