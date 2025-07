La Nintendo Switch 2 confirme sa position de nouvelle star du marché japonais avec une domination sans partage dans les charts software comme hardware. Pour sa septième semaine consécutive, Mario Kart World reprend la tête du classement avec 130 537 copies écoulées, soit une augmentation impressionnante de 98 % par rapport à la semaine précédente. Le jeu franchit ainsi le cap des 1,49 million d’exemplaires vendus au Japon. Cet exploit souligne le pouvoir de la franchise Mario Kart, toujours aussi fédératrice malgré les années.

En deuxième position, une autre sortie majeure signée Nintendo : Donkey Kong Bananza, exclusif à la Switch 2, fait une entrée remarquée avec 127 905 unités vendues. Le retour du roi de la jungle semble avoir conquis les joueurs japonais, qui plébiscitent cette nouvelle aventure dès sa sortie le 17 juillet.

Sur la troisième marche du podium, Tamagotchi Plaza sur Switch première génération chute légèrement avec 9 081 ventes, en baisse de 34 %, mais conserve un total impressionnant de 149 279 exemplaires vendus depuis son lancement. À noter que la version optimisée pour Switch 2, bien que classée huitième avec 4 220 ventes, commence à s’imposer doucement avec déjà plus de 40 000 unités écoulées.

Dans le reste du classement, les classiques continuent de briller. Mario Kart 8 Deluxe, sorti en 2017, reste solidement ancré à la quatrième place avec plus de 8 000 ventes cette semaine, portant son total à plus de 6,38 millions. Animal Crossing: New Horizons et Super Mario Party: Jamboree conservent leur rythme, tout comme Minecraft, toujours dans le top 10 après plus de six ans.

Côté nouveautés, Hunter x Hunter: Nen x Impact, le jeu de combat signé Bushiroad, se classe dixième pour sa première semaine avec 3 174 ventes sur Switch. En revanche, Patapon 1 + 2 Replay, qui occupait le podium la semaine passée, chute lourdement à la neuvième place avec 3 248 ventes, soit une baisse de 63 %.

01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 130.537 / 1.495.609 (+98%)

02./00. [NS2] Donkey Kong Bananza <ACT> (Nintendo) {2025.07.17} (¥8.164) – 127.905 / NEW

03./02. [NSW] Tamagotchi Plaza <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2025.06.26} (¥5.400) – 9.081 / 149.279 (-34%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.152 / 6.381.356 (+17%)

05./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.664 / 8.172.980 (+14%)

06./06. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 5.885 / 1.349.665 (+7%)

07./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.385 / 3.939.274 (+7%)

08./09. [NS2] Tamagotchi Plaza: Nintendo Switch 2 Edition <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2025.06.26} (¥6.300) – 4.220 / 40.915 (+3%)

09./03. [NSW] Patapon 1 + 2 Replay <Patapon \ Patapon 2> <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2025.07.10} (¥3.600) – 3.248 / 12.119 (-63%)

10./00. [NSW] Hunter x Hunter: Nen x Impact # <FTG> (Bushiroad) {2025.07.17} (¥7.600) – 3.174 / NEW

Du côté du hardware, la Switch 2 continue de dominer outrageusement le marché avec 152 165 unités vendues, doublant presque son score de la semaine précédente. La console dépasse ainsi les 1,75 million d’exemplaires en cumulé depuis son lancement. La Switch première génération résiste encore avec 11 766 ventes toutes versions confondues, tandis que la PS5 se contente de 6 148 unités, malgré la présence de son modèle Pro. La Xbox reste marginale avec à peine 150 consoles écoulées cette semaine, confirmant sa position fragile sur le marché japonais.