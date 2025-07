La chaîne officielle de Borderlands 4 annonce que le jeu passe « gold » via son compte X ! Borderlands 4 sortira dans le monde entier le 12 septembre 2025, sur PlayStation 5, Xbox Series X | S, et PC via Steam et l’Epic Games Store, et est d’ores et déjà disponible à la précommande. Le jeu arrivera également sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre 2025.