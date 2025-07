Le studio Magic Pockets a levé le voile sur Clean Up Earth, un jeu de simulation écologique en vue subjective qui verra le jour en 2026 sur Nintendo Switch 2. Ce projet ambitieux propose aux joueurs de redonner vie à une Terre ravagée par la pollution, seul ou en coopération avec d’autres amoureux de la nature.

Dans Clean Up Earth, les joueurs incarnent un nettoyeur moderne équipé d’un aspirateur de haute technologie, le Terra Cleaner. Leur mission ? Parcourir les lieux les plus emblématiques de notre planète – plages paradisiaques, déserts arides, forêts luxuriantes ou sommets montagneux – pour en extraire les déchets, les détritus et même les résidus toxiques qui enlaidissent notre environnement.

Le gameplay repose sur une mécanique intuitive mais profondément gratifiante : chaque action produit un changement visible, une amélioration tangible de l’écosystème nettoyé. Grâce à la modularité du Terra Cleaner, il est possible de débloquer des améliorations et de nouveaux modules pour s’adapter à des défis de nettoyage de plus en plus complexes. Certaines zones exigent une approche stratégique : rues étroites encombrées, falaises dangereuses ou déchets enfouis sous terre, chaque environnement est un puzzle à résoudre.

L’expérience se veut flexible : les joueurs peuvent choisir de nettoyer à leur rythme en solo, ou bien de rejoindre jusqu’à 3 amis pour des missions en coopération. Encore mieux, certaines cartes proposeront des zones multijoueurs en ligne rassemblant plus de 10 joueurs pour un nettoyage à grande échelle. Petite subtilité coopérative : plus les joueurs nettoient à proximité les uns des autres, plus leurs outils deviennent efficaces. Une belle manière de promouvoir l’esprit d’équipe.

Mais Clean Up Earth ne se limite pas à un simple simulateur de nettoyage. Il entend aussi sensibiliser aux enjeux environnementaux. Chaque session invite à la réflexion sur l’impact des actions individuelles, et à la prise de conscience collective sur l’état de notre planète. Le jeu véhicule un message d’espoir : même les petits gestes peuvent contribuer à de grands changements.

Avec ses environnements réalistes, sa direction artistique apaisante, sa musique douce et son gameplay accessible, Clean Up Earth promet d’offrir une aventure relaxante et méditative, ancrée dans un objectif noble. Un jeu parfait pour se détendre tout en se sentant utile, qui transformera le nettoyage en une aventure humaine, collaborative et profondément gratifiante.