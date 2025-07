L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) et Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX) ont illuminé la Comic-Con de San Diego en dévoilant un nouveau duo prêt à rejoindre le casting jouable de MARVEL Cosmic Invasion. Le beat’em up arcade et son impressionnante galerie de personnages iconiques des âges d’or de MARVEL sortiront en 2025 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 et Xbox.

Dévoilés à l’occasion de la conférence “MARVEL Cosmic Invasion Deep Dive – A Nostalgia Driven Approach to your Favorite Characters”, les deux nouveaux venus s’expriment dans une bande-annonce bourrée d’action, entre animations saisissantes et premier aperçu des combats :

Le Surfeur d’argent est un alien humanoïde métallique venu de la série Les Quatre Fantastiques. L’ancien héraut de Galactus plane dans les airs et près du sol, pourchassant inlassablement les envahisseurs insectoïdes qu’il peut mettre hors d’état de nuire avec son pouvoir cosmique.

Beta Ray Bill est l’un des personnages préférés des fans, allié de valeur du puissant Thor. Moitié cyborg, moitié Korbinite, il porte son propre marteau dévastateur nommé Stormbreaker qui peut écraser les bataillons d’insectes qui se dressent sur sa route.

Dans l’esprit des combats en tag de MARVEL Cosmic Invasion, Tribute Games réservait une deuxième surprise lors de son passage sur scène : les personnages jouables ainsi que les figures les plus emblématiques de son récit galactique profiteront de doublages ! Brian Bloom, Trevor Devall et Elysia Rotaru ont même rejoint la table ronde suite à cette annonce.

MARVEL Cosmic Invasion profite d’un casting impressionnant d’acteurs et actrices de doublage :

Brian Bloom (Captain America, Surfeur d’argent)

Steve Blum (Venom, Beta Ray Bill)

Trevor Devall (Rocket Raccoon)

Cal Dodd (Wolverine)

Josh Keaton (Spider-Man)

Matt Mercer (Nova, Annihilus)

Aileen Mythen (Phyla-Vell)

Elysia Rotaru (Miss Hulk)

Alison Sealy Smith (Tornade)

… et bien d’autres à venir !

À propos de MARVEL Cosmic Invasion

Dans MARVEL Cosmic Invasion, le super vilain immortel Annihilus lance une attaque sans précédent dans toute la galaxie, menaçant toute forme de vie connue. Pour affronter cette redoutable Vague d’Annihilation, les plus grands super-héros de notre planète doivent unir leurs forces avec leurs homologues venus de toute la galaxie pour une aventure stellaire à couper le souffle. Combattez dans les rues de New York et jusqu’aux confins de la Zone négative pour empêcher Annihilus de répandre la mort dans le cosmos, avec des combats en défilement latéral inspirés des grands classiques du genre.

Formez une équipe de deux personnages, passez de l’un à l’autre en plein combat grâce au système innovant de Cosmic Swap et tirez profit au maximum de leurs superpouvoirs et attaques spéciales. Chaque équipe est unique et dispose de synergies propres pour infliger un maximum de dégâts. Débloquez des bonus et récompenses stellaires, tout en expérimentant toutes les combinaisons possibles de personnages, pour explorer des environnements typiques de MARVEL et en annihiler tous les méchants emblématiques. L’action de MARVEL Cosmic Invasion profite d’un grand nombre d’options d’accessibilité qui permettent à toute la famille d’incarner ses super-héros ou super-vilains préférés. Le jeu réunit jusqu’à quatre personnes, en coopération locale ou en ligne, avec la possibilité de coopérer en crossplay.

Le Surfeur d’argent et Beta Ray rejoignent Captain America, Wolverine, Spider-Man, Tornade, Phyla-Vell, Venom, Nova, Miss Hulk et Rocket Raccoon dans un roster cinq étoiles inspirés par les bandes dessinées MARVEL les plus légendaires. MARVEL Cosmic Invasion propose un total de 15 personnages jouables issus de divers univers et arcs narratifs adorés des fans. Qui sera le prochain à être dévoilé ?

Après avoir élevé le niveau des beat’em up inspirés de l’arcade avec le hit acclamé aux millions d’exemplaires vendus Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu et Tribute Games modernisent le fun intemporel des jeux d’action en tag team. L’occasion est parfaite pour célébrer les différentes ères de l’univers le plus emblématique de la bande dessinée : MARVEL Cosmic Invasion offre un pixel art maîtrisé qui incarne parfaitement l’esprit des personnages légendaires de MARVEL. C’est un véritable maelstrom d’action qui vous attend, dans le plus pur style des salles d’arcade du siècle dernier.