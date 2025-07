Neckbreak est un jeu qui a d’abord vu le jour en 2022 sur PC et Xbox One sous le nom Project Downfall. Cependant, pour des raisons que le développeur a indiqué être « techniques et marketing », cette version du jeu a été retirée des plateformes de téléchargement. Le jeu Neckbreak, en apparence identique, est donc sorti peu de temps après, en 2024 sur Nintendo Switch, édité par REDDEER.GAMES. La principale différence, à part le nom du jeu, réside dans l’apparence du protagoniste principal, qui ressemblera beaucoup moins à notre roi de l’action Keanu Reeves, dans le film John Wick.

Hotline PAS Miami

Neckbreak se déroule dans un futur dystopique de style cyberpunk où le gouvernement, les gangs et les corporations semblent tous avoir des “arrangements” à coups de dessous de table, et où les ordures s’accumulent dans les rues. Vous incarnerez un personnage assurément sous l’influence de drogues, mais rassurez-vous, le gouvernement vous y encourage dans ce jeu. Pour aller à l’essentiel c’est simple, ce monde est bruyant, violent et corrompu. Le jeu est en anglais, un niveau basique peut faire l’affaire pour suivre le pitch et les quelques éléments de narration.

Il s’agit d’un First-Person Shooter (FPS) que beaucoup ont comparé à un Hotline Miami mais à la première personne, et ce comparatif est fait à juste titre. Tout d’abord, le jeu utilise lui aussi une esthétique un peu psychédélique et très néon, avec un effet tube cathodique à l’ancienne (ce dernier peut être désactivé dans les paramètres au besoin), qui rappelle fortement Hotline Miami. Le ton du jeu est aussi sombre et le niveau de violence élevé. Le titre propose également un gameplay où on ne peut tirer que quelques coups avec une arme avant de devoir la jeter et en récupérer une nouvelle, accentuant l’action frénétique, telle qu’on pourrait la voir dans certains films d’action. Tout comme Hotline Miami, la mort est extrêmement rapide, tant pour vous que pour vos ennemis.

Le titre utilise des visuels 3D pour les éléments du décor, avec des personnages et des armes représentés en 2D, très mal animés, mais qui réagissent plutôt bien aux différents éclairages environnementaux. On a constamment une impression étrange d’un mélange de haute définition et de basse résolution. Tout est extrêmement saturé en couleur, ce qui va vous provoquer des brûlures de rétines à n’en point douter. En tout cas, on ne peut pas nier que le premier contact visuel est assez frappant et met vraiment en exergue une atmosphère oppressive et agressive du jeu.

Le sound design n’est pas en reste lui non plus, pour apporter un peu plus à l’ambiance, puisque chaque tir et chaque coup de poing porté, ont un aspect sonore viscéral et organique. La bande-son colle au style cyberpunk, avec de nombreux thèmes dark synthwave, accentuant encore un peu plus l’univers dur et froid du jeu.

Vif comme… ah ben non c’est lent en fait

En ce qui concerne le gameplay, le concept de Hotline Miami à la première personne fonctionne, ce qui est plutôt un bon point de départ. Dans les combats, le jeu peut avoir un rythme frénétique, parce que vous devez avoir une réactivité sans faille et que les ennemis ne vous loupent pas ! Il est très satisfaisant de vider son chargeur sur un type puis de le balancer sur un autre et de récupérer son arme en plein vol pour l’achever. Et c’est encore plus satisfaisant avec la possibilité de prendre une petite pilule (pas bleue) pour un bref moment de bullet-time, façon Matrix (et oui encore du Keanu Reeves), pour un passage au ralenti en faisant des glissades sur le sol pour réduire la distance avec un ennemi ou se mettre à couvert.

Cependant, la vitesse de marche de base du personnage est un peu lente, et bien que l’on puisse appuyer sur le stick analogique pour courir, ça reste un contraste beaucoup trop marqué avec l’esprit du jeu. On peut modifier les paramètres pour activer le sprint, me direz-vous, mais là, la vitesse de course devient trop rapide pour être suffisamment précis dans les gunfight. Il y a aussi une aide à la visée par défaut qui est extrêmement agaçante, et qui peut heureusement être désactivée.

Les ennemis sont extrêmement stupides, ils restent tous immobiles jusqu’à ce que vous soyez à leur portée, puis ils vous foncent dessus ou au contraire, restent sur place et vous tirent dessus. Les ennemis n’étaient pas des prix Nobel non plus dans Hotline Miami, mais ils faisaient au moins occasionnellement des patrouilles, et réagissaient aux bruits proches ou à la mort de leurs potes à proximité.

Le titre se parcourra en ligne droite en 4 heures environ, si vous maitrisez bien le gameplay. Et même si ça peut paraître peu, au final c’est largement suffisant. Les effets visuels combinés à une caméra qui tangue comme dans une barque lorsque vous marchez, et les mouvements de vos bras et armes qui vont à contre-sens des mouvements de la caméra, vous filent une sacrée nausée à la longue. Bien sûr il y a certainement une sensibilité très subjective à ce genre de choses mais cela reste à noter.

Au-delà de la référence évidente à Hotline Miami, le jeu s’inspire d’autres titres qu’il dissimule sous forme de petits Easter egg, notamment Postal. Cela fait toujours plaisir de partager ce genre de petits clins d’oeil.

Neckbreak est disponible depuis le 5 juillet 2024 sur l’eShop au prix de 23,99 euros, en anglais.