Les histoires de cœur ont toujours fasciné les foules, et pour cause ! Rares sont celles et ceux qui ne s’intéressent nullement à l’amour, avec son lot de déboires et ses quelques instants de bonheur exceptionnels (quelques ? Allez, pas mal quand même !). Les mentalités ont su évoluer à ce sujet et comprendre enfin que l’amour surpasse allègrement les diktats sociétaux. Nova Hearts surfe assurément sur ce constat et tente de proposer un titre très ouvert sur l’amour et le respect d’autrui, tout en accordant une place conséquente aux combats. Ce mélange audacieux des genres est-il réussi ?

Développé et édité par Lightbulb Crew, Nova Hearts s’offre une entrée assez convaincante qui nous plonge rapidement dans un style manga avec des graphismes évocateurs ainsi qu’une musique tout aussi typique.

Le joueur incarne une adolescente prénommée Luce qui retrouve sa contrée d’origine, Vermillion. Le pourquoi du comment n’est pas encore très clair et il va falloir patienter un peu avant de comprendre ce qui a poussé Luce à retourner chez sa maman. En attendant, la jeune femme prend du temps pour elle et tente de réfléchir à ce qu’elle souhaite faire de sa vie. Une réflexion finalement assez banale pour une ado, qui passe beaucoup de temps sur son téléphone.. Le joueur est invité à vagabonder sur le mobile, et cela très fréquemment au cours de la partie. Ne masquons pas notre plaisir : accaparer le portable de Luce nous a plu !

On se bigo ?

Le téléphone de Luce est assez classique : il lui permet de visionner photos et vidéos, et de recevoir / envoyer des messages. Rapidement, le portable va aussi se doter de quelques applications, avec notamment les actualités ou encore un pseudo réseau social permettant de visualiser les connexions entre les protagonistes. Nous reviendrons sur ces applis un peu plus tard…

Les premiers instants sont avant tout accaparés par les SMS. Luce va rapidement en recevoir une sacrée flopée et ainsi rester connectée avec ses amis et sa famille. Si vous n’êtes pas friands de ce genre d’échanges, Nova Hearts n’est assurément pas fait pour vous ! Le titre se veut assez bavard, que ce soit par textos ou dialogues. Néanmoins, l’écriture reste assez agréable et très directe. Quelques coquilles persistent, mais sous la coupe des SMS, ça reste très plausible et nous sommes finalement assez confiants sur le fait que ces petites erreurs sont volontaires de la part des développeurs. Qui n’a jamais fait de fautes de frappe par textos ?

Les nombreuses discussions donnent lieu à des choix multiples au sein desquels le joueur est amené à sélectionner la réponse de son choix. Celles-ci influencent alors sa relation avec ses interlocuteurs : gagner de la sympathie ou de l’animosité, à vous de voir ! De petits symboles apparaissent alors afin de mettre en avant l’impact des réponses. Tout ceci est assez fluide et simple à appréhender. Après tout, si vous faites une crasse à votre voisin, ce dernier va forcément être un peu en colère.

Luce est ainsi rapidement accompagnée par deux acolytes : CJ et Will, des amis d’enfance avec un tempérament bien marqué. Si nous étions un peu sceptiques à leur rencontre, nous devons admettre nous être attachés à ces personnages hauts en couleurs.

Ouvre-moi ton cœur !

Comme annoncé dès l’introduction, Nova Hearts est un titre qui se veut ouvert à tous, prônant l’ouverture d’esprit. Les personnages vont ainsi fréquemment faire usage de « iel », et les orientations sexuelles reviennent régulièrement. Chez NT, nous n’avons bien entendu aucune difficulté avec cela, mais attention à ne pas tomber dans le non-respect inverse… En effet, le passage « tristement hétéro » ne peut qu’interpeller dans un jeu qui se veut respectueux de tous. Qu’importe notre orientation sexuelle et celle de notre voisin, prônons l’amour et la tolérance, mais sous toutes ses formes…

Précision faite, le titre n’est pas à mettre entre toutes les mains. Les plus jeunes pourraient être légèrement étonnés par les dialogues qui peuvent parfois être un peu crus « envie d’être ton chien ! » : le contexte peut faire sourire mais tout de même. Laissons les préadolescents hors de tout ça.

Précision faite à nouveau, cette ouverture d’esprit est agréable et assez fun. Luce est capable d’aimer tout le monde, et se voit même flirter un peu avec n’importe qui. Derrière sa console, l’aventure peut s’avérer croustillante pour les joueurs qui aiment se prendre à ce genre de jeu.

L’application Astro.Link permet de connaître les connexions entre les différents protagonistes de l’aventure. Elle se présente comme un ciel étoilé où toutes les personnes sont plus ou moins liées. Ainsi, très rapidement et tout aussi simplement, il est possible de visualiser la proximité entre Luce et ses comparses. Cela peut parfois s’avérer utile afin de savoir s’il est préférable de faire profil bas au cours des prochaines discussions afin de garder la confiance de ladite personne ! Nous aurions néanmoins apprécié un peu plus de travail des développeurs sur cette application (ainsi que sur toutes les autres) : les informations disponibles restent assez superficielles et redondantes.

Sexy girls

Nova Hearts n’est pas simplement un titre axé sur les émotions de ses personnages. Vermillion est frappé par l’attaque de quelques entités plus ou moins maléfiques et nos trois amies, Luce, CJ et Will, vont très rapidement être impliquées dans l’affaire grâce à l’attribution mystérieuse de super pouvoirs. Face aux ennemis, elles se transforment en héroïnes prêtes à en découdre.

Les combats se déroulent au tour par tour, visibles sur une barre récapitulative en bas de l’écran. Chaque petit icône permet de connaître l’ordre de passage. Le joueur sélectionne les sorts de Luce mais aussi ceux de ses amies, afin de venir à bout des adversaires. Les combats sont assez longs et nous devons admettre ne pas y avoir pris beaucoup de plaisir. Malgré des compétences qui s’additionnent et des combos qui deviennent possibles, une redondance s’installe assez vite et l’ensemble, bien que joli graphiquement, manque de dynamisme. Nous aurions apprécié une avance rapide afin de ne pas patienter pendant le tour de jeu des ennemis notamment.

La victoire permet d’acquérir un semblant d’expérience, appelés « points d’activité ». L’ensemble de ces points est visible dans l’application Power Up’. Tous les sorts sont ainsi présentés, avec les améliorations rendues possibles grâce aux points d’activité. Les combos sont aussi présentés et peuvent être modulés à loisir selon les préférences du joueur. Si elle ne brille pas par son contenu révolutionnaire, l’application permet à minima de parfaitement appréhender toutes les compétences possibles par nos héroïnes, tout en prenant le temps de choisir stratégiquement les prochaines améliorations plutôt que de se précipiter aussitôt après un combat qui, au demeurant, n’est pas si simple.

Par ailleurs, il n’est pas possible de progresser en marge de l’histoire afin de gagner un peu plus de points d’activité ou de puissance. La trame est écrite et il convient de la suivre. Certes, le joueur réalise ses propres choix dans les dialogues, mais il ne peut guère partir frapper quelques bestioles dans son coin. Dommage.

Propre sur lui

Si Nova Hearts n’est malheureusement pas exempt de défauts, nous ne pouvons lui ôter un certain charme graphique et musical. En effet, nous avons été séduits par l’ambiance générale du titre, avec parfois une petite impression de dessins animés rétros : les héroïnes qui volent au secours des enfants en détresse dans leurs collants flashy. Un brin cliché, mais toujours assez efficace.

Les différentes scénettes sont accompagnées de musiques qui viennent agréablement chatouiller les oreilles. Sans pousser le volume à fond, il est fort à parier que vous ne couperez pas le son sur Nova Hearts. Les longues sessions de dialogues disposent d’un accompagnement léger, comme il faut.

Nova Hearts est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 25 euros environ.

Le saviez-vous ?

Lightbulb Crew est un studio de développement basé à Paris spécialisé dans les jeux de stratégie avec une forte identité visuelle. Ils sont à l’origine des titres Othercide et Nova Hearts. Ex Sanguis sera, quant à lui, bientôt disponible…