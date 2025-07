C’est une bien mauvaise surprise ce matin : The Knightling, jeu d’action-aventure inspiré de The Legend of Zelda, ne verra finalement pas le jour sur la console hybride de Nintendo. L’annonce a été officialisée aujourd’hui par Twirlbound, le studio de développement derrière le projet, via les réseaux sociaux.

Dans son message, l’équipe déclare que The Knightling a officiellement « passé gold », ce qui signifie que le développement principal est terminé et que le jeu est prêt pour la production physique et la distribution numérique. La date de sortie est toujours fixée au 28 août 2025 pour les plateformes PlayStation, Xbox et PC. En revanche, la version Switch est purement et simplement annulée.

« Nous voulions également vous informer que nous ne sortirons plus The Knightling sur Nintendo Switch. Cette décision a été difficile à prendre, et nous comprenons à quel point cela est décevant pour les fans qui attendaient avec impatience cette version », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Aucune explication technique ou commerciale n’a été fournie pour justifier cette annulation. Toutefois, il est raisonnable de penser que des contraintes liées à l’optimisation ou à la puissance de la console sont en cause. The Knightling étant un jeu en monde ouvert 3D avec un niveau de détail visuel notable, il n’est pas surprenant que la Switch – en fin de cycle et technologiquement dépassée – ait posé problème.

Face à cette annonce, de nombreux joueurs ont rapidement exprimé leur espoir de voir The Knightling débarquer un jour sur la Switch 2, désormais disponible sur le marché. Le titre, avec son ambiance de fantasy colorée et son gameplay centré sur l’exploration, l’action et les quêtes initiatiques, semble particulièrement adapté à l’univers Nintendo. Il met le joueur dans la peau d’un jeune chevalier en quête de son mentor disparu, dans un monde ouvert vivant et riche en secrets.