Le simulateur de vie en milieu frontalier Cattle Country, développé par Castle Pixel et publié par Playtonic Friends, reçoit aujourd’hui une mise à jour majeure intitulée “Beneath and Beyond”. Disponible gratuitement dès maintenant, ce patch enrichit considérablement le jeu, notamment avec un système de minage repensé, de nouveaux objets et mécaniques, de nombreuses améliorations de confort de jeu et une longue liste de correctifs.

La pierre angulaire de cette mise à jour repose sur l’exploration souterraine, permettant aux joueurs de creuser plus profondément et de découvrir des trésors de bandits oubliés, des objets interactifs comme des torches ou de la dynamite, ainsi que de nouveaux outils pour gagner en efficacité. Une série d’objets agricoles, de décorations et d’améliorations de gameplay viennent également étoffer l’expérience quotidienne à la ferme.

Côté minage, plusieurs nouveautés font leur apparition. Un nouveau projet de ville, intitulé Fire In The Hole, permet aux joueurs de réinitialiser la mine après avoir atteint la troisième scène de cœur avec Jeb. Au niveau 10 de minage, un foret est débloqué, accélérant les phases de creusement. À partir du niveau 6, il est aussi possible d’utiliser une enclume de récupération, qui permet de démonter certains objets pour en récupérer des composants.

Les explorateurs auront désormais un pourcentage de chance de tomber sur des objets interactifs dans la mine, contenant des récompenses variées comme des torches, échelles, plateformes, ascenseurs, dynamite, minerais, objets transformés, graines, cultures, pièces d’or et bien plus encore. En parallèle, le casque de mineur s’équipe automatiquement à l’entrée de la mine et se retire à la sortie, allégeant la gestion de l’équipement.

Le reste de la mise à jour ajoute une foule de nouveaux contenus. Un distributeur de foin automatique s’active à partir du niveau 8 en agriculture pour nourrir le bétail. Le griffoir animalier, déblocable au niveau 9, permet d’apaiser les animaux dans les granges sans intervention manuelle. Les amateurs de pêche pourront désormais construire des aquariums (petit, moyen et grand), accessibles respectivement aux niveaux 2, 5 et 8 de pêche. Un nouvel instrument permet aussi de jouer une mélodie pour appeler son cheval, une fois l’écurie construite.

De nouveaux contenus font aussi leur apparition dans l’environnement, notamment le poisson doré Walleye, maintenant pêchable dans les lacs au printemps et en automne. Des lettres en jeu informent désormais les joueurs des objets débloqués, et le hall municipal propose un aperçu visuel des objets requis pour les dons. Emily peut enfin vendre des graines hors saison, à condition d’avoir débloqué la serre. Si des objets bloquent les rénovations de la maison, Maggie vous préviendra désormais par courrier.

Une vaste série de correctifs vient résoudre divers bugs, crashs et incohérences. Plusieurs plantages critiques ont été corrigés, notamment lors de certaines scènes (comme avec Pattie ou en utilisant un sifflet de mine en montant une échelle). Les interactions erronées dans les cutscenes, les incohérences dans les fêtes comme le Winter Feast ou les erreurs dans les horaires d’ouverture de la poste ont aussi été rectifiées. De nouvelles recettes sont activées, comme la mayonnaise à base d’œuf ou d’œuf de dinde, la farine de maïs à partir de maïs ou le sucre obtenu via les betteraves.

Certaines cultures ont été ajustées, comme les ignames, désormais cultivables en 11 jours au lieu de 8. D’autres bugs amusants ou gênants ont été résolus, comme le cheval qui changeait de couleur pendant les cutscenes, ou encore le joueur qui restait habillé alors qu’il était censé être nu à cheval. Des ressources comme le nitrate de potassium, autrefois très difficiles à obtenir, sont désormais présentes dans les mines.

Enfin, les améliorations de qualité de vie sont nombreuses et bienvenues. Le buff de fabrication fonctionne désormais correctement, avec 10 % de chance de doubler un objet créé. Les arrosoirs de niveau 3 et 4 disposent d’une capacité accrue. Les tonneaux d’eau sont désormais disponibles au magasin général au printemps, et le moulin prend une heure en jeu pour produire farine, sucre ou farine de maïs. Un recette par défaut pour la viande grillée est également ajoutée. D’autres petits ajouts viennent faciliter la vie du joueur, comme des graphismes interactifs pour les coffres, le versement automatique des intérêts à la banque chaque mois, ou encore le restock complet de toutes les graines tous les lundis après la construction d’une serre.