Nintendo a annoncé une maintenance réseau programmée pour les services liés aux données de stage sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, prévue du mercredi 30 juillet à 14 h au jeudi 31 juillet à 15 h 30. Durant cette fenêtre de maintenance, certains services en ligne, notamment la récupération de données de sauvegarde, pourraient être indisponibles.

Cette opération de maintenance ciblée, bien que routine en apparence, alimente les rumeurs persistantes autour de la tenue d’un Nintendo Direct dans les tout prochains jours. L’analyste et insider NateTheHate continue de penser qu’un Direct aura bien lieu cette semaine, déclarant n’avoir reçu aucune information contredisant cette hypothèse.

Un autre indice vient renforcer cette perspective : Metroid Prime 4, l’un des jeux les plus attendus de Nintendo, vient d’être classifié par le comité de classification sud-coréen (voir ici), signalant un possible déblocage imminent de sa date de sortie. Le jeu a été évalué pour les joueurs de 12 ans et plus, notamment en raison de sa “violence modérée”. Ce type de classification arrive généralement peu de temps avant l’ouverture des précommandes ou la confirmation d’une date de sortie officielle.

Initialement annoncé il y a plusieurs années, Metroid Prime 4: Beyond a connu un développement tumultueux avant d’être rebooté chez Retro Studios, les développeurs à l’origine de la trilogie originale. Lors du dernier trailer diffusé en mars, Nintendo avait confirmé que le titre sortirait bien en 2025 sur Nintendo Switch, avec une édition améliorée prévue pour la Switch 2.

Le synopsis officiel publié avec la dernière bande-annonce donne un aperçu intrigant de ce nouvel épisode :

“Samus Aran a été transportée de manière inattendue sur la planète Viewros. En explorant ce monde inconnu à la recherche de réponses, elle se voit confier des pouvoirs psychiques mystérieux et anciens, capables de contrôler la trajectoire de ses tirs, d’activer des mécanismes et d’ouvrir des portes. Pourquoi ces pouvoirs lui ont-ils été accordés ? Quel destin l’attend ? Les fils entrelacés au-delà de l’espace et du temps tisseront une nouvelle histoire dans Metroid Prime 4: Beyond, prévu cette année sur Nintendo Switch.”

Avec la maintenance prévue, la classification du jeu et les rumeurs concordantes de multiples sources, tout semble pointer vers un Nintendo Direct imminent. Il pourrait enfin lever le voile sur la date de sortie exacte de Metroid Prime 4: Beyond, mais aussi détailler ses fonctionnalités spécifiques sur Switch 2.