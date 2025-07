À quelques encablures du début de l’accès anticipé du jeu la semaine prochaine, SEGA publie aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2. Cette vidéo revient sur l’ensemble des événements jusqu’à (et y compris) l’arc de l’Entraînement des piliers, en plus de séquences de gameplay virevoltantes pour le mode VS.

SEGA profite également de l’occasion pour annoncer qu’un Passe personnages Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle verra le jour après la sortie du jeu. De plus, l’antagoniste de la série Muzan Kibutsuji fera son apparition en tant que personnage jouable pour le mode VS, dans le cadre d’une mise à jour gratuite disponible après le lancement. Restez connectés pour ne rien manquer des futures informations sur le jeu !

The Hinokami Chronicles 2 est un jeu de combat en arène captivant développé par CyberConnect2 qui s’appuie sur le jeu d’origine Hinokami Chronicles, dont les ventes cumulées d’exemplaires physiques et numériques ont dépassé les 4 millions d’unités dans le monde entier.

Le jeu sortira le 5 août 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam®. Comme toujours, le site officiel offre un aperçu complet de ce qui vous attend si vous précommandez le jeu.