Une semaine après la sortie de SOMA sur Nintendo Switch, Abylight Studios et Frictional Games annoncent officiellement une mise à jour gratuite dédiée à la Nintendo Switch 2, apportant des améliorations visuelles et techniques exclusives. Les joueurs possédant déjà le jeu peuvent dès à présent télécharger ce patch sans frais supplémentaires.

SOMA est un jeu d’horreur et de science-fiction prenant place sous l’océan Atlantique, dans une station de recherche abandonnée. Le titre interroge la nature de la conscience humaine tout en plongeant le joueur dans une atmosphère oppressante et existentialiste. Après son passage réussi sur PC et consoles, il trouve une seconde jeunesse sur la nouvelle console de Nintendo grâce à une série d’optimisations techniques ciblées.

Sur Nintendo Switch 2, SOMA profite d’une résolution améliorée, d’un taux de rafraîchissement plus stable, de textures retravaillées et de temps de chargement considérablement réduits. Le jeu bénéficie également de la nouvelle dalle de la Switch 2, offrant une meilleure netteté en mode portable. Ces optimisations rendent l’exploration des couloirs sombres de PATHOS-II plus immersive que jamais, tout en maintenant le gameplay tendu et réfléchi qui a fait la renommée du titre.

Mais ce n’est qu’un début. Abylight précise que des améliorations supplémentaires sont en cours de développement et que de nouveaux patchs avec des fonctionnalités exclusives à la Switch 2 seront déployés dans les prochaines semaines. L’objectif est de tirer pleinement parti du nouveau matériel tout en respectant l’ambiance originale du jeu.

Pour profiter de cette mise à jour, il suffit de télécharger la version originale de SOMA sur Switch puis d’installer le patch dédié à la Switch 2. Aucune dépense supplémentaire n’est requise pour les joueurs ayant déjà acheté le jeu, qui reste disponible à prix réduit depuis le 24 juillet sur l’eShop Nintendo.