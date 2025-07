À quelques jours de sa sortie mondiale, DotEmu a partagé de nouveaux détails concernant la version Nintendo Switch de Ninja Gaiden: Ragebound, le tout nouveau volet en 2D stylisé de la célèbre licence. Si vous comptez y jouer sur Switch actuelle, il faudra faire avec une fréquence d’affichage plafonnée à 30 images par seconde. En revanche, les possesseurs de Nintendo Switch 2 profiteront d’une amélioration notable grâce aux capacités techniques accrues de la console.

Prévu pour une sortie le 31 juillet 2025, le jeu est compatible avec la rétrocompatibilité Switch 2, ce qui signifie que même si aucune version spécifique Switch 2 n’est prévue pour le lancement, les performances y seront automatiquement rehaussées. Selon DotEmu, la puissance supplémentaire permettra d’augmenter le framerate et d’améliorer l’expérience globale, sans mise à jour spécifique requise dans l’immédiat.

À titre de comparaison, les versions PC, Steam Deck, PlayStation 4 & 5, et Xbox Series X|S bénéficieront d’un gameplay à 60 FPS constants, mettant en valeur la fluidité et la réactivité de ce nouvel épisode qui mise beaucoup sur la précision des combats et le rythme nerveux de l’action.

Développé par DotEmu avec leur expertise désormais bien établie dans le domaine des remakes et des hommages rétro, Ninja Gaiden: Ragebound promet de mêler modernité visuelle et feeling classique. Avec sa direction artistique inspirée et ses affrontements intenses en sidescroller, il entend séduire autant les fans de la première heure que les nouveaux venus attirés par un gameplay exigeant.

Le studio précise également qu’un suivi post-lancement est déjà prévu. Des mises à jour seront partagées prochainement, ce qui pourrait laisser entendre des optimisations futures ou de nouveaux contenus à venir.