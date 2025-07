Marvelous Europe a dévoilé aujourd’hui deux nouvelles vidéos de gameplay pour Daemon X Machina: Titanic Scion, la prochaine itération de la série de science-fiction action. Le jeu est prévu pour une sortie mondiale le 5 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Ces nouvelles vidéos mettent en avant deux éléments majeurs du gameplay : le système de Fusion et l’armure lourde personnalisable. Ces mécaniques clés offriront aux joueurs une grande liberté de personnalisation, au service d’un gameplay nerveux et brutal.

Le système de Fusion permet aux Outers (les combattants humains) d’absorber les « Facteurs Immortels » issus d’ennemis vaincus. En intégrant ces fragments à leur corps, les joueurs débloquent des compétences puissantes, réparties en trois catégories : Force, Coque et Squelette. Plus on fusionne, plus on devient puissant… mais plus le corps humain se déforme, jusqu’à devenir inhumain. Il est possible de retrouver son apparence humaine, mais au prix de tous les pouvoirs acquis. Rester humain ou devenir une arme vivante ? À vous de choisir.

La deuxième vidéo révèle le fonctionnement de l’armure lourde, une alternative plus puissante aux Arsenaux classiques. Lorsqu’une jauge est remplie, le joueur peut invoquer cette structure massive et la piloter pour renverser le cours d’une bataille grâce à sa puissance de feu et sa robustesse.

Titanic Scion sera jouable en avant-première européenne lors de la gamescom 2025, qui se tiendra du 20 au 24 août à Cologne, en Allemagne. Marvelous Europe accueillera les visiteurs sur son stand Hall 7, A-051, où une démo jouable sera proposée.

Développé sous la direction de Kenichiro Tsukuda et avec des designs mécaniques signés Shoji Kawamori, ce nouvel épisode propulse la série dans une nouvelle ère. L’univers s’élargit, les combats s’intensifient, et les mécaniques de jeu gagnent en complexité, sans perdre l’accessibilité qui a fait le succès du premier opus.

Voici les principales fonctionnalités mises en avant :

Une évolution titanesque : un nouveau chapitre sur consoles nouvelle génération avec une aventure sci-fi épique et une montée en puissance du contenu.

Construisez votre Arsenal : personnalisez entièrement votre mécha en modifiant apparence, armes, modules et équipements.

Le combat en équipe : modes multijoueur coopératifs et asynchrones pour relever ensemble les défis de l’histoire et du terrain.

Un monde à explorer : planète alien vaste et dangereuse, ennemis mécaniques et organiques, déplacements à pied, en vol, ou même à cheval selon les environnements.

Daemon X Machina: Titanic Scion est disponible en précommande physique en éditions Standard et Limitée chez les revendeurs participants. Les précommandes numériques sont également ouvertes sur le Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store et Steam. Le jeu sera publié en Asie par Marvelous Inc. et en Amérique par Marvelous USA.