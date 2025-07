City Connection a officiellement confirmé la sortie de R-Type Delta: HD Boosted pour le 20 novembre 2025 sur Nintendo Switch. Cette version remasterisée en haute définition du classique de la PlayStation 1 remet au goût du jour un monument du shoot ‘em up, avec des visuels modernisés, un gameplay fluide à 60 fps et plusieurs améliorations de confort.

Sorti initialement en 1998, R-Type Delta est considéré comme l’un des meilleurs titres du genre, acclamé pour sa précision de gameplay, ses trois vaisseaux jouables, ses puissantes attaques Delta, et bien sûr, son mythique système de Force. HD Boosted conserve tous ces éléments tout en améliorant les graphismes polygonaux d’origine pour un rendu affûté et percutant, digne des écrans modernes.

Cette édition remaniée propose également de nouvelles musiques réarrangées par des compositeurs ayant travaillé sur les anciens jeux R-Type, des options de redimensionnement d’écran, un mode entraînement et des ajustements pensés pour rendre l’expérience plus accessible sans trahir son esprit exigeant.

L’ambiance sombre et glaçante de R-Type Delta reste intacte. Là où la majorité des shoot ’em ups se contentent d’un déluge d’ennemis, Delta distille une narration environnementale minimale mais immersive, caractéristique des jeux de la fin des années 90. Aucun dialogue, mais une tension permanente, renforcée par une direction artistique pesante et une bande-son oppressante.

Le titre « Delta » prend tout son sens : il représente à la fois le quatrième épisode de la série, la forme triangulaire des trois vaisseaux disponibles, et le passage symbolique de la 2D à la 3D pour la franchise.

L’histoire se déroule en 2163. Le chasseur R9 Arrowhead revient endommagé d’une mission contre l’Empire Bydo. Sauvé par le Croiseur Croque-Monsieur, il est ramené à une station orbitale. Un an plus tard, une plateforme orbitale — Moritz-G — se dérègle et détruit une ville entière. Pour éviter la catastrophe planétaire, le prototype R9aII Delta est envoyé en mission d’urgence. C’est le début d’un affrontement désespéré contre une menace technologiquement supérieure.

Au Japon, le jeu sortira aussi en deux éditions spéciales :

R-Typer’s Edition , avec une bande-son sur CD, un fan book officiel et un poster en tissu

, avec une bande-son sur CD, un fan book officiel et un poster en tissu R-Typer’s Premium Edition, qui ajoute neuf mini posters métalliques, une carte lenticulaire du visuel principal et une réimpression du bulletin “Dragonfly” contenant documents rares et illustrations d’époque

Que vous soyez un vétéran de l’époque PS1 ou un nouveau venu curieux de découvrir un chef-d’œuvre oublié, R-Type Delta: HD Boosted promet une expérience à la fois fidèle, remastérisée et toujours aussi impitoyable.