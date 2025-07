WayForward a confirmé aujourd’hui que Shantae Advance: Risky Revolution, l’épisode longtemps perdu de la saga culte, sortira officiellement en version numérique le 19 août 2025 sur Nintendo Switch. Cette version console et PC remet au goût du jour un jeu développé à l’origine pour la Game Boy Advance, et resté inédit jusqu’à maintenant.

À l’occasion de cette annonce, un nouveau trailer a été dévoilé, mettant en avant la Deluxe Edition du jeu, qui proposera trois tenues exclusives non vendues séparément. Ces costumes améliorent les capacités de Shantae en combat :

Relic Hunter Costume booste les attaques Pike Ball,

booste les attaques Pike Ball, High Voltage Costume renforce le Storm Puff,

renforce le Storm Puff, Sizzle Armor Costume amplifie les Fireballs.

Cette édition Deluxe sera incluse par défaut dans toutes les versions physiques du jeu (consoles et PC), qui seront publiées par Limited Run Games. Les précommandes pour les éditions physiques ouvriront le 8 août, avec plus d’infos à venir sur les réseaux sociaux de l’éditeur.

Dans cette aventure, Shantae affronte une fois de plus la pirate Risky Boots, dont un nouveau plan machiavélique menace l’équilibre de Sequin Land. Le gameplay mêle les éléments classiques de la série — attaques au fouet de cheveux, transformations dansées (singe, éléphant, crabe, etc.), objets magiques et plateformes complexes — avec une mécanique inédite : la possibilité de faire pivoter les niveaux entre avant-plan et arrière-plan pour débloquer de nouveaux chemins et résoudre des énigmes.

Le jeu sera jouable en mode visuel classique ou avec illustrations HD et menus modernisés. Et pour la première fois dans l’histoire de la série, un mode multijoueur jusqu’à 4 joueurs sera proposé pour s’affronter en arène.

Risky Revolution se place chronologiquement entre le premier Shantae (2002) et Risky’s Revenge (2010), et devient ainsi le sixième jeu officiel de cette série vendue à plusieurs millions d’exemplaires. Il ravive une page oubliée de la saga, tout en offrant de vraies nouveautés aux fans comme aux nouveaux venus.

Principales fonctionnalités :

Une aventure perdue depuis 20 ans, enfin restaurée et jouable

Combats, plateformes et énigmes à résoudre avec des mécaniques de transformation variées

Niveaux rotatifs en avant/arrière-plan pour enrichir l’exploration

Graphismes classiques ou en haute définition

Mode bataille jouable jusqu’à 4

Trois tenues bonus exclusives dans l’édition Deluxe

Shantae Advance: Risky Revolution sera disponible en téléchargement sur toutes les plateformes, avec l’édition Deluxe accessible à la fois en version numérique (avec supplément) et incluse dans les éditions physiques. Les fans n’auront pas à attendre longtemps avant de remettre les pieds à Sequin Land.