Marvelous Europe a dévoilé aujourd’hui un tout nouveau trailer pour STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, prochain épisode de la célèbre série de simulation de vie à la ferme. Le jeu sera disponible le 27 août sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam.

Ce nouvel opus invite les joueurs à s’installer à Zephyr Town, une ville autrefois connue pour son immense bazar, aujourd’hui en déclin. Le but : redonner vie à ce marché mythique en cultivant des récoltes, élevant du bétail, fabriquant des produits artisanaux, et en vendant le tout sur son propre stand. Plus le bazar prospère, plus les possibilités s’élargissent : nouveaux objets, nouvelles infrastructures, et bien sûr, la possibilité de personnaliser sa ferme, de tisser des liens avec les habitants, voire de fonder une famille.

Le trailer “Overview” publié ce jour présente une large palette d’activités : plus de 100 cultures saisonnières à faire pousser, du bétail à entretenir pour produire des marchandises de qualité, des moulins à vent pour transformer les matières premières, et une mécanique inédite de planeur pour explorer la région grâce aux vents. Le vent n’est pas qu’un détail esthétique : il est au cœur du gameplay.

Les joueurs auront également à gérer les journées de marché, où vendre intelligemment, fixer les bons prix et fidéliser les clients est essentiel à la réussite. Et quand vient le temps de se détendre, Zephyr Town regorge d’activités : pêche, chasse aux insectes, course de chevaux, et festivals variés enrichissent la vie en dehors du travail agricole.

Marvelous a aussi confirmé que le jeu sera jouable en avant-première européenne à la gamescom 2025, qui se tiendra du 20 au 24 août à Cologne. Les visiteurs pourront tester une démo jouable sur le stand Marvelous Europe (Hall 7, A-051).

Adapté d’un ancien jeu portable culte, STORY OF SEASONS: Grand Bazaar revient avec un monde plus grand, plus vivant, une narration enrichie, des personnages doublés pour la première fois dans la série, et une réalisation visuelle bien au-dessus des anciens opus. L’ambition est claire : moderniser un classique tout en conservant son charme originel.

Le jeu sera disponible en édition physique standard à 49,99 € (NSW) / 59,99 € (NSW2) et en édition limitée à 69,99 € (NSW) / 79,99 € (NSW2). Une précommande numérique est déjà ouverte sur le Nintendo eShop, avec un Upgrade Pack prévu pour les utilisateurs de Switch classique. La version PC sortira en version digitale sur Steam à la même date.