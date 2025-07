Détruisez les démons grâce à la force de vos liens !

SEGA® a annoncé que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est disponible dès aujourd’hui en accès anticipé pour les détenteurs de l’édition Deluxe numérique du jeu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam. Les joueurs ont encore le temps de se procurer cette édition pour jouer immédiatement sur ces plateformes, avant la sortie officielle et en même temps que la version Nintendo Switch, le 5 août 2025.

De plus, The Hinokami Chronicles 2 participera aux PlayStation Tournaments sur PS5 ! À partir d’août et tous les mois par la suite, les joueurs PS5 du monde entier pourront s’affronter pour tenter de gagner de superbes récompenses comme des objets numériques exclusifs à la PlayStation et du contenu en jeu ! Des informations supplémentaires seront partagées au fil des semaines à venir, alors restez à l’écoute !

Caractéristiques de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 :

Saisissez de nouveau votre épée : incarnez Kamado Tanjirô et faites face aux démons lors de moments clés des arcs du Quartier des plaisirs, du Village des forgerons et de l’Entraînement des piliers, avec des graphismes et un système de combat époustouflants.

incarnez Kamado Tanjirô et faites face aux démons lors de moments clés des arcs du Quartier des plaisirs, du Village des forgerons et de l’Entraînement des piliers, avec des graphismes et un système de combat époustouflants. Les piliers s’unissent : de nombreux personnages sont ajoutés au roster, avec plus de 40 personnages jouables à incarner dont les neuf Piliers, le rang le plus élevé de l’Armée des pourfendeurs.

de nombreux personnages sont ajoutés au roster, avec plus de 40 personnages jouables à incarner dont les neuf Piliers, le rang le plus élevé de l’Armée des pourfendeurs. De nouvelles façons de jouer : le contenu solo a été étoffé et vous permet de redécouvrir l’histoire d’une toute nouvelle façon.

Plus tôt dans la semaine, SEGA a également annoncé l’arrivée d’un « Passe personnages de l’arc de la Forteresse dimensionnelle » après la sortie du jeu. De plus, l’antagoniste de la série, Kibutsuji Muzan, sera disponible en tant que personnage jouable en mode VS par le biais d’une mise à jour gratuite après la sortie du jeu ! N’hésitez pas à nous suivre pour plus d’informations !

Éditions du jeu disponibles à l’achat

Édition Deluxe numérique – 69,99 € MSRP

Précommandez l’édition Deluxe numérique pour obtenir :

Le jeu de base

2 clés de déblocage de personnages de l’Académie Kimetsu : Rengoku Kyôjurô et Uzui Tengen

4 clés de déblocage de personnages : Uzui Tengen, Iguro Obanai, Shinazugawa Sanemi et Himejima Gyômei

Voix système en mode VS : ensemble de lunes supérieures : Akaza, Daki, Gyûtarô, Gyokko, Zohakuten

3 tenues de combat : le kimono de Kamado Tanjirô (Quartier des plaisirs), le kimono de Hashibira Inosuke (Quartier des plaisirs) et la tenue de ninja d’Uzui Tengen

Bonus de précommande : accès anticipé* : jouez au jeu dès le 31 juillet 2025, et 2 clés de déblocage de personnages** : Tokitô Muichirô et Kanroji Mitsuri