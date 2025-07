Demon Slayer, voilà un nom qui devrait parler aux amateurs d’animés et de pourfendeurs de démons… Après un premier opus intéressant, mais chiche d’un point de vue personnage, Tanjiro et ses copains reviennent pour The Hinokami Chronicles 2… Un retour réussi ou souillé par les démons ? Il est temps d’affûter votre plus belle lame, nous allons voir cela ensemble !

Les rôdeurs de la nuit – Deuxième partie

Commençons par un rapide retour sur la série en elle-même (pour celles et ceux qui ne connaissent pas). À l’origine, il s’agit d’un manga signé Koyoharu Gotōge, dont la publication s’est faite entre février 2016 et mai 2020. Elle est d’ailleurs sortie en version française (chez Panini Manga) dès août 2016 sous le titre « Les rôdeurs de la nuit ». Néanmoins, ce n’est qu’à partir de 2019 que la série connaitra un véritable essor, notamment grâce à son adaptation en animé ! C’est alors la déferlante Demon Slayer pour le manga et les nombreux produits dérivés qui en découlent (goodies, mais aussi une sortie au cinéma d’un film adaptant l’arc du train de l’infini devenu depuis l’un des films d’animation japonais le plus rentable de l’histoire !).

Demon Slayer suit les aventures de Tanjiro Kamado, l’ainé d’une modeste famille vivant dans une montagne. Un jour, alors qu’il est absent, sa mère et ses 5 frères et sœurs sont massacrés par le maitre des démons, Muzan Kibutsuji. Néanmoins, Nezuko, la sœur cadette de Tanjiro survit également à l’attaque du monstre, mais se retrouve également transformée en démon. Cependant, contrairement aux autres, Nezuko conserve les souvenirs de sa vie « d’humaine » et notamment l’affection pour sa famille et son grand-frère. Tanjiro se met alors en quête du responsable de tous ses maux, Muzan Kibutsuji, afin de l’éliminer pour libérer sa sœur de la malédiction et par la même occasion le monde de tous les démons… Pour ce faire il suivra alors un entrainement redoutable en vue de rejoindre l’armée des pourfendeurs de démons !

Voilà pour les bases, ce second opus reprend directement après la fin du précédent (d’un point de vue chronologique) et vous permettra de suivre l’histoire des saisons 2 à partir de l’arc du Quartier des plaisirs, la saison 3 (arc du village des forgerons) et enfin la saison 4 (arc de l’entraînement des piliers). Soit l’ensemble de la série d’animation diffusée jusqu’à maintenant !

La danse du dieu du feu

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est un jeu de baston se déroulant dans des arènes aux murs invisibles, permettant des déplacements en 3 dimensions. Il offre également des phases de déplacement dans des zones fermées à explorer et proposant des mini-jeux dont nous reparlerons plus bas.

Dans l’absolu, ce nouvel opus reprend le concept du précédent (et que l’on retrouve également dans la série Naruto Ultimate Ninja Storm). On est amené à revivre des passages et des affrontements de la série animée dont le jeu est tiré.

Le jeu propose plusieurs modes, à commencer par l’histoire qui est découpée en plusieurs chapitres et se déroule généralement en deux phases : d’abord une phase « d’exploration » dans un environnement extérieur (mais cloisonné), à « explorer » pour aller d’un point A vers un point B avec parfois des objectifs secondaires (très secondaires, mais permettant de débloquer du contenu supplémentaire). Ainsi en usant des capacités olfactives de Tanjiro, vous pourrez percevoir les émotions de vos interlocuteurs… pour retrouver par exemple un amoureux secret, ou encore un avion en papier perdu. Vous l’aurez compris, ces quêtes ne sont pas folichonnes et pas compliquées à mener (elles rajoutent juste un point « C » en plus sur la carte). Par chance, vous disposez d’une carte qui affiche d’entrée de jeu l’ensemble des collectables à trouver et des personnages à rencontrer pour déclencher ces « quêtes secondaires ». L’exploration est donc réduite à rejoindre ces points d’intérêt sur la carte, si vous visez le 100%. En chemin vous pourrez également ramasser des points Kimetsu, mais aussi d’autres collectables, comme des photos, des tampons, des répliques mais aussi des pièces d’équipements ! Parfois vous pourrez également débloquer des souvenirs, vous permettant de revoir sous forme d’une courte animation type diaporama, des évènements un peu secondaires, mais néanmoins intéressants vécus par Tanjiro et ses amis. (C’est par ce biais que l’on peut revivre la rencontre entre Shinjuro Rengoku – père du pilier du feu et Tanjiro). Il faut avouer que ces quelques séquences supplémentaires ont le mérite d’ajouter encore plus à la couverture faite de l’histoire et c’est plutôt appréciable pour les amateurs. Certains passages de ce mode proposent également des « mini-jeux » comme un pseudo « Shamisen Hero » avec Zenitsu ou encore des séances (sous forme de QTE également) avec la jolie Mitsuri Kanjori. On pourra également profiter d’autres courtes phases sous la forme d’un pseudo muso pour affronter des hordes de démons dans des environnements clos. Ces passages ont le mérite de faire souffler un peu, avant le gros du jeu, les phases de combat !

Une fois arrivé au point B, on déclenche généralement une nouvelle cinématique qui aboutit à un affrontement contre un vilain démon (la plupart du temps). Et là… on en prend plein les yeux ! Les affrontements se déroulent dans des arènes fermées (avec un mur invisible) mais dans laquelle vous pouvez vous déplacer librement. Il faudra alors enchainer les coups pour venir à bout des féroces adversaires. Par chance, les attaques sont relativement faciles à sortir… mais parfois un peu plus compliquées à placer. En effet, pour certains adversaires plus coriaces, il faudra apprendre à jouer sur les contres et les esquives, en profitant de l’espace en 3 dimensions. Dans certains cas, on s’en sort plutôt bien, mais dans d’autres il faudra s’y reprendre à plusieurs fois (même s’il est possible de continuer un combat sans le reprendre depuis le début, mais cela aura un impact sur la « note » finale et les éventuels contenus que l’on peut débloquer). Une fois les subtilités du gameplay maitrisées, on prend un grand plaisir à déployer les attaques spéciales et les enchainements dans un déluge de couleurs, d’explosions et d’animations toutes plus impressionnantes les unes que les autres et sans constater un seul ralentissement. Malgré les attaques qui inondent l’écran, le jeu reste très fluide (nota bene : test effectué sur Nintendo Switch 2). On a vraiment l’impression d’être acteur d’un animé interactif ; cela se ressent d’autant plus que les (longs) affrontements, sont entrecoupés de cinématiques utilisant le moteur du jeu qui reprend les visuels et les voix des personnages issus de l’animé.

À l’image de ce qu’on avait déjà pu voir dans les jeux Naruto, Demon Slayer 2 propose de former des équipes selon les situations. Par exemple, pendant l’arc du quartier des plaisirs Tengen Uzui et Tanjiro combattent ensemble contre le redoutable Gyutaro. On peut alors au choix : utiliser le personnage secondaire en renfort pour lancer une attaque, lui demander de nous filer un coup de main pour nous éloigner rapidement d’une attaque spéciale envoyée par l’ennemi ou enfin de permuter les personnages. Attention cependant, car même si on peut procéder à des échanges pour bénéficier de la puissance des attaques de notre partenaire, la barre de vie reste commune aux deux protagonistes ! Ce second opus apporte également une nouveauté au niveau de la « préparation » des personnages, à l’aide des objets que l’on ramasse au courant de notre progression. Il est alors possible de se préparer un « équipement », permettant d’obtenir des bonus durant les combats. On dispose de trois emplacements qui nous permettent de rajouter divers objets, comme un bonus récupération de PV (si les PV passent en dessous de 80%, ils sont automatiquement restaurés), une attaque renforcée, ou encore une immunité contre le poison. Cependant certaines pièces d’équipement ne sont utilisables que pour le mode histoire, mais ils ont leur intérêt.

Par exemple de l’immunité contre le poison qui annule les dégâts de poison s’avère un atout considérable lors de l’affrontement contre Gyutaro. Car même si Uzui est naturellement immunisé contre le poison, ce n’est pas le cas de Tanjiro… Mais l’ajout de cet équipement permet de palier à l’absence naturelle de cette capacité. Les pièces d’équipement sont relativement nombreuses et peuvent s’acheter à la boutique de points Kimetsu. Chaque équipement contient trois emplacements, mais certaines pièces (plus puissantes) peuvent en occuper deux. Cela offre alors des subtilités de gameplay plutôt intéressantes, que ce soit pour le mode histoire ou lors des affrontements en local ou en ligne. Rassurez-vous, il est possible d’autoriser ou non l’utilisation des équipements lors de ces affrontements.

La voie des pourfendeurs

Outre le mode histoire très complet, le jeu propose tout naturellement un mode VS hors ligne et en ligne. Durant notre test, nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer d’adversaires en ligne (le jeu n’étant alors pas encore disponible au plus grand nombre), mais nous avons pu nous essayer au mode VS local.

Une fois l’ensemble des personnages débloqués 46 cases à l’écran, vous aurez en réalité 34 personnages réellement différents. On compte en effet plusieurs variantes de Tanjiro qui correspondent au personnage durant les différentes « époques » de l’histoire. La différence viendra alors des coups spéciaux qu’il pourra utiliser. Certains personnages comptent également pour 2 ou 3 (par exemple Gyutaro et Daki ou les 3 femmes d’Uzui – assez amusantes à incarner d’ailleurs). Par contre, pour ces personnages « doubles », on retrouve la subtilité de la barre de vie partagée (logique nous direz-vous). Ce qui fait plaisir par contre, c’est de pouvoir enfin incarner les 8 piliers et des démons supplémentaires (Hatengu et Gyokko) ! Les arènes proposées sont assez nombreuses, mais reprennent toujours plus ou moins la même forme (arrondie), mis à part quelques lieux particuliers comme le toit du train de l’infini ou ceux du quartier des plaisirs). Le jeu est très accessible au niveau des commandes et un novice peut aisément s’en sortir en martelant les touches comme un fou… sauf s’il se trouve opposé à un adversaire plus au fait des techniques d’esquives… Mais la facilité à sortir les attaques spéciales (avec une seule touche), offre à tout un chacun la satisfaction d’être « trop doué ».

Outre les modes VS, le jeu propose également un mode « La voie d’un pourfendeur » qui permet de revivre le tout début de l’histoire (pour ceux qui auraient loupé le premier opus). On peut alors revoir le premier combat contre Sabito jusqu’à l’affrontement entre Rengoku contre Akaza, point culminant du train de l’infini. Le tout est entrecoupé de scènes légèrement animées façon diaporama, mais qui ont le mérite de synthétiser tout le début de l’aventure, pour qui prendrait le train en route !

Enfin un mode « Parcours d’entraînement » vous permet de vous « entrainer » avec les différents piliers. Il s’agit en réalité d’un mode assez original mixant affrontement et ambiance « jeu de plateau ». Pour vous expliquer, on commence notre partie en ayant le choix entre trois adversaires, chaque adversaire peut vous faire potentiellement gagner un bonus (bonus d’attaque, de défense, d’assistance) sous réserve de gagner le combat en respectant certaines conditions (gagner en ayant plus de 80% de PV, gagner en ayant fait au moins une permutation, etc.), on avance ainsi vers la droite, avec toujours la possibilité de choisir entre plusieurs embranchements débouchant sur des combats… ou des tisanes revigorantes (et permettant de régénérer votre barre de vie). Car oui, la véritable difficulté de ce mode tient à votre barre de vie qui n’est pas systématiquement remontée à 100% après chaque affrontement… Il faudra donc choisir le chemin optimal pour arriver face au pilier avec le maximum d’énergie et de bonus !

Ces différents affrontements permettront de remporter des points à échanger contre des objets, mais aussi à faire évoluer le niveau de maitrise de votre personnage débloquant alors des titres, des objets ou des photos pour décorer votre ID de pourfendeur en ligne.

Vers la forteresse infinie !

Bon, ok, il est vrai que la forteresse infinie ne fait pas (encore) partie de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, mais il a été annoncé en tant que DLC ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On espère d’ailleurs qu’il rajoutera un segment aussi solide et intéressant au mode histoire existant.

Le jeu est véritablement ultra fidèle à l’animé, que ce soit dans son déroulé (même si certains passages plus « narratifs » sont racontés via des scènes diaporama à débloquer. La trame globale bénéficie d’un super rendu graphique utilisant le moteur du jeu et même si les décors semblent un peu vides et les PNJs moyennement bavards, les cinématiques qui entrecoupent les affrontements et qui en reprennent certains passages de l’animé sont vraiment très réussies. Des QTEs sont également au programme, notamment lorsqu’il s’agit d’achever un adversaire et ils ne sont jamais punitifs (mais hautement satisfaisants quand ils sont réussis). Cet épisode retranscrit parfaitement l’animé et s’avère presque une alternative à qui voudrait se refaire l’intégrale (même si c’est un peu condensé). L’ensemble des textes est traduit dans un français de qualité et il est possible de choisir les voix en anglais ou en japonais. De notre côté, nous avons opté pour les voix japonaises qui reprennent parfaitement celles de l’animé (et parce que parfois on aime bien se la jouer « puriste »).

Les musiques ne sont pas en reste, tout comme les effets sonores… encore une fois, on a ce sentiment de vivre un animé sur notre écran, que ce soit en portable ou en docké. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 offre une expérience respectueuse de l’œuvre dont elle est tirée et se permet de rajouter quelques à-côtés visant à donner l’envie d’y rejouer pour tout débloquer. Alors oui, certains passages narratifs sont parfois très (très) longs, souvent plus que les combats ; mais il est possible de les passer sans avoir à les regarder… Mais il faut avouer que c’est dommage, surtout si vous ne connaissez pas l’histoire… sauf bien sûr, si c’est pour une nouvelle partie en vue de récupérer un collectable oublié pour obtenir le 100%.

Le contenu proposé est suffisamment riche pour vous occuper pas loin d’une dizaine d’heures, sans doute plus si le mode en ligne est à la hauteur de ce qui est proposé. Nous ne manquerons pas de revenir dessus une fois que d’autres pourfendeurs auront eu l’occasion de s’y frayer un chemin. Mais en l’état, nous ne pouvons que vous recommander cette suite des aventures de Tanjiro et de ses amis !

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est disponible au prix de 59,99 euros sur l’eShop.