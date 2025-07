Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. annonce que le jeu à succès DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Développé par Spike Chunsoft, les créateurs de la série originale DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, le jeu propose des reconstitutions fidèles des personnages légendaires de la franchise, avec des combats palpitants dignes de l’anime. DRAGON BALL: Sparking! ZERO sera disponible le 14 novembre 2025, et les précommandes sont désormais ouvertes.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO propulse la série dans une nouvelle ère grâce à la puissance de l’Unreal Engine 5, repoussant les limites du gameplay et des fonctionnalités dans un jeu de combat en arène. Les combats défiant la gravité promettent de « faire trembler la terre, et d’éventrer les cieux », avec les pouvoirs destructeurs emblématiques et les capacités Ki de chaque personnage DRAGON BALL, présentés avec des détails époustouflants. Les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 incluent un mode multijoueur local ainsi que la détection de mouvements, permettant aux joueurs de recréer les attaques les plus dévastatrices de leurs héros préférés.