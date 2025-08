Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en aout 2025, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (5 août)

Détruisez les démons grâce à la force de vos liens !

Kamado Tanjirô dégaine à nouveau son sabre…

Joueur solo : mode Histoire

Incarnez Tanjirô et revivez les arcs du Quartier des plaisirs, du Village des forgerons et de l’Entraînement des piliers issus de la série anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba !

Affrontez des lunes supérieures avec vos alliés !

Mode VS : Les piliers s’unissent !

Retrouvez plus de 40 personnages, notamment les neuf Piliers, le rang le plus élevé de l’Armée des pourfendeurs de démons !

De nouveaux éléments ont été ajoutés, comme les doubles ultimes et l’équipement !

Relevez des défis inédits, en ligne et hors ligne !

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar (11 août – Switch 1 et 2)

Établissez votre ferme à Zéphyria et redonnez vie au vieux bazar. Montez votre étal, vendez le fruit de vos récoltes et de vos élevages et rencontrez de sympathiques habitants. L’amitié et l’amour resserreront bientôt les liens d’une communauté prospère.

Une nouvelle vie commence à la ferme, tandis que s’égraine le cycle quotidien de la campagne. Faites pousser différentes récoltes et prenez soin de vos animaux dans les magnifiques panoramas de Zéphyria.

Vendez les produits de votre ferme sur un bazar haut en couleur. Personnalisez votre étal et gérez vos ventes. Faites parler de vous, gonflez les profits et replacez le grand bazar de Zéphyria sur la carte.

Maîtrisez le pouvoir du vent ! Prenez les courants ascendants pour glisser dans les airs sous votre parapente et profitez des moulins pour créer de nouveaux produits à vendre au bazar.

Découvrez la fantastique communauté de Zéphyria et ses figures hautes en couleur… Sympathiques habitants, lutins magiques de la nature et plus encore. Trouvez l’amitié, l’amour et fondez peut-être une famille avec l’un des douze charmants personnages prêts à partager ce nouveau chapitre avec vous.

EA SPORTS Madden NFL 26 (11 août – Switch 2)

Dominez la ligue dans EA SPORTS™ Madden NFL 26. Avec une base de données NFL ultra-complète, coachez comme les pros et bénéficiez d’une authenticité incomparable des QB et d’une jouabilité explosive pour relever tous les défis et entrer dans la légende. Ce jeu inclut des achats facultatifs de monnaies virtuelles dans le jeu pouvant être utilisées pour acquérir des objets virtuels, y compris une sélection aléatoire d’objets virtuels.

Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes (28 août – Switch 2)

Une nouvelle histoire : Le pays des étoiles filantes

Des graphismes et une fréquence d’images améliorés

SHINOBI: Art of Vengeance (29 août – Switch 1)

Le SHINOBI emblématique est de retour dans un tout nouveau jeu de plateformes d’action en 2D avec un style unique dessiné à la main, créé par l’équipe à l’origine du célèbre beat’em all Streets of Rage 4.

Incarnez le légendaire shinobi Joe Musashi, maître des arts ninja. Lorsque vous retrouvez votre village réduit en cendres et votre clan transformé en pierre, vous vous lancez dans une quête de vengeance, prêt à affronter le mal et à venger votre clan.

• EXÉCUTEZ LES ARTS NINJA AVEC PRÉCISION

Maniez votre vaste arsenal de ninja, incluant le katana géant Oborozuki, les kunai, les arts du Ninjutsu et le Ninpô pour vaincre vos ennemis.

• MAÎTRISEZ LA VOIE DU SHINOBI

Utilisez des combinaisons illimitées avec des attaques uniques, obtenez des amulettes pour améliorer vos capacités et découvrez des outils Ningi pour surmonter les obstacles et découvrir de nouveaux chemins.

• VOYAGEZ À TRAVERS UN NOUVEAU MONDE AU STYLE UNIQUE

Parcourez plus d’une douzaine de niveaux uniques à couper le souffle, allant des bases militaires à un désert torride, en passant par des enchaînements de plateformes difficiles et des secrets cachés.

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake (7 août – Switch 1)

Adapté du second volet de la célèbre franchise initiée en 1998, THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake permet de plonger seul ou en coopération dans une course effrénée contre une invasion de morts-vivants. Les joueurs incarnent James Taylor ou Gary Stewart, deux agents spéciaux de l’AMS, envoyés dans une ville ravagée par une mystérieuse épidémie. Très vite, les événements rappellent le tristement célèbre incident du manoir Curien, survenu deux ans plus tôt. Il est temps d’enquêter… à coups de shotgun.

Ce remake modernise l’expérience tout en respectant scrupuleusement le gameplay original. On y retrouve les éléments qui ont fait la renommée de la série, enrichis de graphismes remis au goût du jour, d’un système de contrôle adapté à la Switch, et d’une bande-son remastérisée – avec, en bonus, la possibilité de jouer avec la bande-son d’époque pour les puristes.

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake proposera plusieurs modes de jeu pour varier les plaisirs et prolonger la durée de vie :

Campagne Classique : le cœur de l’expérience, avec un enchaînement de niveaux infestés d’ennemis, des chemins ramifiés, plusieurs fins possibles et des boss impressionnants à chaque tournant.

: le cœur de l’expérience, avec un enchaînement de niveaux infestés d’ennemis, des chemins ramifiés, plusieurs fins possibles et des boss impressionnants à chaque tournant. Boss Mode : un défi chronométré contre les boss emblématiques du jeu, où chaque seconde compte.

: un défi chronométré contre les boss emblématiques du jeu, où chaque seconde compte. Mode Entraînement : des scénarios spécifiques pour affiner sa précision, ses réflexes et sa vitesse d’exécution.

Space Adventure Cobra – The Awakening (26 août – Switch 1)

Incarnez Cobra, le corsaire de l’espace, dans un action platformer adapté du célèbre anime. Accompagné d’Armanoïde, votre fidèle partenaire, et équipé de votre iconique Rayon Delta, vous devrez lever le voile sur une menace planant sur l’univers tout entier. Voyagez de planète en planète afin de sauver trois sœurs énigmatiques dont le destin est lié à un fabuleux trésor que convoitent les Pirates de l’Espace. Utilisez astucieusement les armes et gadgets de Cobra afin de venir à bout de vos ennemis et déjouez les nombreux obstacles des niveaux truffés de pièges qui donneront du fil à retordre à notre trublion de l’espace.

UNE ADAPTATION FIDÈLE

La 1ère adaptation de Cobra en jeu vidéo sur plateformes modernes : L’histoire de Cobra – The Awakening couvre les 12 premiers épisodes du célèbre anime et en conserve l’esprit avec ses moments de bravoure et l’humour si caractéristiques de la série.

UN UNIVERS SF EXALTANT

Plongez dans un univers SF / Space Opera incontournable et suivez les aventures d’un héros aussi redoutable que charismatique. Au cours de votre périple, vous rencontrerez des personnages hauts en couleur comme les sœurs royal ou le redoutable Homme de Verre, nemesis de Cobra.

UN MÉLANGE D’ACTION ET DE PLATES-FORMES

Visitez de nombreuses planètes exotiques à travers des niveaux remplis de pièges qui mettront vos talents à rude épreuve. Grâce aux aptitudes surhumaines de Cobra, courez, sautez et grimpez sans relâche, et n’hésitez pas à utiliser toutes vos compétences pour éliminer vos ennemis.

UN EQUIPEMENT A LA HAUTEUR

Maîtrisez les armes emblématiques de Cobra comme le redoutable rayon delta ou le Revolver Colt Python 77 afin d’achever les adversaires à vos trousses, mais aussi ses fameux gadgets comme le cigare ou le lance-grappin. Votre arsenal vous sera des plus utiles pour vaincre les puissants boss qui vous barreront la route.

DES MODES DE JEU SOLO ET MULTI

Parcourez le mode Histoire en profitant de 3 niveaux de difficulté qui permettront aux amoureux du genre de relever un défi à la hauteur de leurs attentes et à ceux qui souhaitent avant tout profiter de l’histoire de jouer sans obstacles majeurs. Tentez d’échapper à vos ennemis dans un mode en Coopération pour 2 joueurs.

SUPER ROBOT WARS Y (28 août – Switch 1)

Super Robot Wars est un tactical RPG qui permet à des unités et des pilotes provenant de divers animes d’affronter leurs adversaires sur une carte en forme de grille.

Positionnez stratégiquement vos unités, et donnez-leur des ordres pour qu’elles l’emportent sur vos ennemis !

Améliorez vos unités et entraînez vos pilotes grâce aux crédits et ressources que vous gagnerez après chaque mission. Super Robot Wars Y adopte le nouveau système Liaison de soutien, qui permet de faire intervenir votre acolyte préféré, afin qu’il puisse participer aux missions, mais aussi améliorer ses capacités et ses effets. Renforcez vos héros afin qu’ils puissent relever des défis toujours plus ardus !

Lancez-vous dans des batailles épiques lors lesquelles s’opposeront des unités et des pilotes issus de toutes les séries ! Embarquez-vous dans la nouvelle saga d’une incroyable richesse de Super Robot Wars !

Grit and Valor: 1949 (21 août – Switch 1)

Dans cette uchronie alternative, l’Europe est tombée sous la coupe des forces de l’Axe grâce à leurs gigantesques robots de guerre. Les rares survivants ont fondé la Résistance et c’est à la tête de cette armée que le joueur devra mener une mission désespérée. Vous êtes chargé d’escorter un véhicule de commandement équipé d’une arme IEM jusqu’au cœur du territoire ennemi afin de neutraliser la Tour des machines, centre névralgique de production et de communication des forces de l’Axe. L’objectif : changer le cours de la Seconde Guerre mondiale en détruisant le QG des forces mécaniques ennemies.

Le gameplay de Grit & Valor: 1949 combine la tactique en temps réel, la progression roguelite et des combats intenses contre des boss. Chaque région traversée propose des défis inédits grâce à des terrains et des vagues d’ennemis générés de façon aléatoire. Les joueurs doivent prendre des décisions rapides, gérer l’escorte du véhicule de commandement, positionner leurs robots de manière stratégique et exploiter le terrain pour espérer survivre. Le jeu comprend quatre régions distinctes aux mécaniques propres, où la moindre erreur peut être fatale.

La personnalisation tient un rôle central dans l’expérience. Il est possible de configurer son escouade en sélectionnant soigneusement les pilotes et en améliorant les robots grâce aux ressources récupérées sur le champ de bataille. Le courage et les débris obtenus permettent de renforcer les compétences des pilotes et les capacités des machines, offrant ainsi de nouvelles options tactiques à chaque tentative. Avec son système de progression roguelite, Grit & Valor: 1949 promet des parties uniques et imprévisibles, où aucune mission ne se ressemble. Si le véhicule de commandement est détruit, il faudra retourner à la base, repenser sa stratégie et repartir au combat.

Selon Benjie Clarke, directeur général de l’édition mondiale chez Aonic, Grit & Valor: 1949 illustre parfaitement la vision de Megabit, qui souhaite soutenir des expériences originales et des studios talentueux comme Milky Tea. Kevin Campbell, producteur chez Milky Tea, souligne quant à lui la volonté de proposer un roguelite stratégique unique en combinant des éléments de tower defense et de tactique, transformés en un concept inédit.

Varlet (28 août – Switch 1)

Au cœur de l’histoire, le système “Johari” : un réseau de réalité croisée utilisé par les élèves pour tout faire, de la recherche d’informations à la messagerie instantanée. Mais alors que les interactions sociales deviennent de plus en plus intenses, une légende urbaine commence à circuler dans les couloirs de l’école. Elle raconte que certains élèves dont le besoin de reconnaissance devient excessif disparaissent dans d’étranges “Glitchs”. Ces anomalies seraient habitées par des monstres capables de prendre la place des victimes dans le monde réel… sans que quiconque ne s’en aperçoive.

Le ou la protagoniste, membre des Student Support Services (SSS), un groupe de soutien dédié à la résolution des problèmes du lycée, découvre que cette rumeur est bien plus qu’un simple mythe. Des camarades sont déjà tombés dans les griffes de cette menace invisible. Le joueur devra alors intervenir pour percer le mystère, venir en aide à ses amis, renforcer les liens entre les élèves, et surtout, repousser les forces monstrueuses qui s’infiltrent dans l’établissement.

L’un des piliers de Varlet repose sur son système de statistiques Triad Stats, une mécanique inédite qui permet au joueur de définir la personnalité de son personnage à travers six attributs répartis entre la triade claire et la triade sombre. La triade claire regroupe des qualités telles que la moralité, l’empathie et l’altruisme, tandis que la triade sombre se nourrit de machiavélisme, de psychopathie et de narcissisme. Ces traits n’ont pas qu’une incidence sur les dialogues : ils influencent également les compétences passives en combat et la progression narrative. En fonction de vos choix, vous pourrez devenir un leader inspirant qui galvanise ses alliés… ou une figure redoutable qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs, même au détriment des autres.

Les interactions sociales occuperont une place centrale dans l’expérience. Nouer des relations sera indispensable pour survivre, mais se lier avec trop de personnes à la fois pourrait engendrer des tensions, des malentendus ou pire encore. La construction de votre réseau d’amis deviendra alors un terrain miné, dans lequel chaque décision comptera.

Fruitbus (7 août – Switch 1)

Fruitbus est une jolie aventure culinaire, se déroulant dans un monde ouvert où le goût est primordial. Améliorez votre fidèle camion et visitez ensemble tout un monde de nouvelles destinations. Découvrez les fruits et légumes frais sur chaque île de l’archipel Gustum, apprenez leurs coutumes et cuisinez des repas qui agrémenteront la journée de quelqu’un.

Chair de poule : Terreur à little creek (29 août – Switch 1)

Plongez dans le monde terrifiant de Chair de poule : Terreur à Little Creek ! Incarnez Sloane Spencer, jeune adolescente prisonnière d’une ville cauchemardesque, et enquêtez sur d’étranges mystères, affrontez de sinistres monstres et visitez des lieux inquiétants inspirés de la légendaire série écrite par R. L. Stine. Des forces maléfiques sont tapies dans l’ombre et il ne tient qu’à vous de les percer à jour en résolvant de diaboliques énigmes et en échappant aux griffes de créatures terrifiantes, le tout en faisant l’expérience des frissons et rebondissements ironiques propres à la série qui a fasciné des millions de fans de tous les âges pendant des décennies. MÉCANIQUES PRINCIPALES VIVEZ (ET SURVIVEZ) UNE HISTOIRE ORIGINALE DANS L’UNIVERS DE CHAIR DE POULE : découvrez une nouvelle histoire captivante écrite spécifiquement pour le jeu. Affrontez des cauchemars inédits inspirés des livres tout en révélant les secrets paranormaux que renferme la ville de Little Creek.

: découvrez une nouvelle histoire captivante écrite spécifiquement pour le jeu. Affrontez des cauchemars inédits inspirés des livres tout en révélant les secrets paranormaux que renferme la ville de Little Creek. EXPLOREZ L’INCONNU : parcourez des rues embrumées, faufilez-vous dans des cinémas à l’abandon et furetez dans des bibliothèques inquiétantes regorgeant de mystères. Chaque ombre cache une effrayante surprise n’attendant que d’être découverte.

: parcourez des rues embrumées, faufilez-vous dans des cinémas à l’abandon et furetez dans des bibliothèques inquiétantes regorgeant de mystères. Chaque ombre cache une effrayante surprise n’attendant que d’être découverte. FAITES FACE À DES DÉFIS TERRIFIANTS : mettez vos capacités intellectuelles à l’épreuve avec des énigmes retorses, des dispositifs interactifs et d’astucieuses charades qui sont autant d’obstacles entre vous et la vérité.

: mettez vos capacités intellectuelles à l’épreuve avec des énigmes retorses, des dispositifs interactifs et d’astucieuses charades qui sont autant d’obstacles entre vous et la vérité. RESTEZ HORS DE DANGER : faites preuve de furtivité et d’ingéniosité pour vous tirer des griffes d’une horde de monstres issus des classiques de la série, réimaginés pour proposer une expérience inédite et terrifiante. Ou défendez-vous à l’aide de votre fidèle lance-pierres !

: faites preuve de furtivité et d’ingéniosité pour vous tirer des griffes d’une horde de monstres issus des classiques de la série, réimaginés pour proposer une expérience inédite et terrifiante. Ou défendez-vous à l’aide de votre fidèle lance-pierres ! DÉCOUVREZ PLUSIEURS FINS : vos choix influent sur le sort de Sloane et de ses amis. Parviendrez-vous à découvrir la vérité qui se cache derrière l’indicible horreur frappant Little Creek ou les secrets de la ville auront-ils raison de vous ?

GRADIUS ORIGINS (7 août – Switch 1)

Cette collection rassemble 18 versions des 7 titres d’arcade de la série, avec notamment la toute première apparition de Gradius III AM Show Version sur les consoles de salon.De nombreuses fonctionnalités utiles ont été ajoutées aux jeux, notamment des sauvegardes de l’état du jeu, une fonction de retour en arrière et un mode Invincible. Le nouveau mode Entraînement vous permet d’ajuster des paramètres tels que les points de redémarrage, le nombre de boucles et les statuts des bonus pour vous aider à vous améliorer. Il y a en outre une galerie qui comprend la musique du jeu, des images de chaque titre, et bien plus encore !

Shantae Advance: Risky Revolution (19 août) Pensé comme la suite directe du tout premier Shantae (sorti en 2002 sur Game Boy Color), Risky Revolution comble le vide narratif entre cet épisode fondateur et Risky’s Revenge (2010). Pour cette version inédite, l’équipe de développement d’origine s’est réunie : Erin Bozon à la création, Matt Bozon à la direction, et Michael Stragey à la programmation. Ensemble, ils ont repris les outils de développement de l’époque GBA afin d’achever l’expérience authentique initialement imaginée, tout en l’adaptant aux standards d’aujourd’hui. Dans cette aventure, Shantae doit défendre Sequin Land d’un nouveau complot orchestré par sa rivale Risky Boots. Grâce à une machine souterraine mystérieuse, la pirate parvient à faire pivoter et réorganiser les terres du continent, provoquant un chaos sans précédent pour piller davantage de villes côtières. Heureusement, Shantae pourra elle aussi manipuler cette technologie et modifier les niveaux en temps réel, ce qui apportera de nouveaux défis, chemins et énigmes dans des environnements à plusieurs couches. Le gameplay conserve tout ce qui fait le charme de la licence : combats dynamiques à base de coups de cheveux, utilisation d’objets magiques, danses de transformation en diverses créatures (comme le singe, le crabe ou l’éléphant), et exploration de labyrinthes variés. Parmi les ajouts notables de cette édition modernisée, les joueurs peuvent désormais passer d’un plan avant à un plan arrière dans les niveaux – une mécanique appelée « Front Yard/Back Yard » – pour résoudre des énigmes et accéder à de nouvelles zones. Côté contenu, Shantae Advance: Risky Revolution propose plusieurs villes à visiter, six transformations, des boss redoutables, et une bande-son inédite signée Maddie Lim, fidèle à l’ambiance musicale techno-orientale de la saga. De plus, cette version Switch (et autres consoles modernes) introduit des portraits de personnages en haute définition, une interface retravaillée, ainsi qu’un mode Classique pour revivre l’expérience GBA dans son jus. Mais la vraie surprise vient de l’apparition, pour la première fois dans la série, d’un mode multijoueur local jusqu’à 4 participants. Ce mode Battle inédit permet aux joueurs de s’affronter dans des arènes spécialement conçues pour cette version moderne. C’est une initiative rafraîchissante pour une licence historiquement solo, qui pourrait bien séduire un nouveau public. Développé sur le moteur Unity, le jeu bénéficie d’une compatibilité parfaite avec les consoles actuelles, sans renier les ambitions artistiques et techniques de la version originale. Un équilibre délicat entre nostalgie et modernité, rendu possible grâce à la passion de l’équipe créative d’origine, bien décidée à offrir aux fans ce que le temps leur avait dérobé. Discounty (21 août – Switch 1) Discounty (Nintendo Switch) Gérez votre supermarché dans une petite ville pleines de potins, agencez votre magasin, passez des accords commerciaux et développez l’empire de votre tante cachottière. La vente de frites surgelées vous aidera forcément à guérir cette communauté brisée… pas vrai ? Plongez dans Blomkest, une ville portuaire haute en couleur dans laquelle votre tante vous a confié la gestion du seul supermarché. Concevez et organisez votre boutique, gérez vos stocks, occupez-vous de la caisse et passez des accords commerciaux. Établissez des relations avec les charmants habitants et développez votre empire commercial en exploitant les dynamiques locales. Utilisez tous les outils à votre disposition pour étendre votre fonds de commerce, mais prenez garde : une croissance un peu trop expéditive pourrait faire grincer des dents au sein de cette communauté solidaire. Chercherez-vous les profits à tout prix, ou le bonheur de tous les Blomkestiens ? Bendy: Lone Wolf (15 août – Switch 1) Bendy: Lone Wolf Nintendo Switch Prenez place dans le cauchemar d’encre de Bendy: Lone Wolf®, une aventure de survie captivante au cœur du monde tordu au style rubber hose des Studios Joey Drew. Dans la peau de Boris, le loup solitaire, parcourez des couloirs mouvants, remplis d’horreurs grotesques et de pièges mortels, alors que le Démon d’encre ne cesse de vous pourchassez. Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis dans cette quête pour survivre et dévoiler la vérité. • SURVIVEZ COÛTE QUE COÛTE : Testez vos compétences face à des dangers de plus en plus grands. Naviguez dans des halls périlleux où les ennemis et les obstacles vous guettent dans tous les coins. Fouillez pour trouver des provisions, fabriquez des armes et découvrez les sombres secrets de la machine mystérieuse du studio d’animation. • COMBATTEZ L’OBSCURITÉ : Affrontez les créatures grotesques des Flaques sombres avec des attaques précises et synchronisées et employez des stratégies astucieuses pour piéger vos ennemis. Repoussez-les dans l’ombre avant qu’ils ne vous submergent dans cet impitoyable dessin animé d’horreur. • ÉCHAPPEZ AU DÉMON D’ENCRE : Le démon d’encre traque chacun de vos mouvements et ses battements de cœur noirs indiquent un danger imminent. Courez, cachez-vous et dupez cette force irrésistible dans un terrifiant jeu du chat et de la souris où aucun lieu n’est sûr. • UN UNIVERS DE TERREUR INFINIE : Explorez des environnements générés procéduralement pour des parties toujours nouvelles et imprévisibles. Des salles de studio hantées, au royaume cauchemardesque des dessins animés, il n’y a pas deux périples identiques dans le monde en constante évolution de Bendy : Lone Wolf®. • EXPÉRIENCE OPTIMISÉE : Plongez dans des graphismes époustouflants et des commandes réactives adaptées à la console. Profitez d’une jouabilité fluide, d’un son glaçant et de mécanismes intuitifs conçus pour vous immerger plus profondément dans l’horreur imbibée d’encre. Osez découvrir les secrets des Studios Joey Drew. Parviendrez-vous à déjouer l’obscurité ou finirez-vous happés par l’encre ? Jouez à Bendy: Lone Wolf® dès maintenant et relevez le défi de survie ultime. Iwakura Aria (14 août – Switch 1) Après la guerre, le Japon connaît une croissance économique fulgurante, mais en marge de la société, une jeune fille se retrouve laissée pour compte. Privée de perspective d’avenir, Ichiko s’accroche à une mince lueur d’espoir : la promesse d’une nouvelle vie en tant que servante de la famille Iwakura. Cependant, les Iwakura dissimulent de lourds secrets, principalement liés à leur héritière, Aria. Ichiko se retrouve alors aspirée dans un autre monde, derrière les portes de ce mystérieux manoir. Tiraillées entre les attentes et les espoirs des autres les concernant, Aria et Ichiko ont perdu contact avec leur véritable essence. À qui appartiennent les vies de ces jeunes filles, qui continuent de se conformer à ce qu’on attend d’elles ? Pour briser leurs chaînes, elles devront faire preuve de courage et de détermination, et leur rencontre fatidique pourrait bien être la clé de leur émancipation. Voici l’histoire d’un été de 1966, qui bouleversa le destin de la famille Iwakura et de leur nouvelle servante. Révélations fracassantes : incarnez Ichiko, servante au manoir Iwakura, et percez les sombres machinations qui se trament dans l’ombre alors que vous vous rapprochez d’Aria et de son destin tragique. Futur incertain : avec neuf fins différentes à débloquer, chaque choix influence l’avenir d’Ichiko, que vous retrouverez 33 ans après les événements de la quête principale. Secrets bien enfouis : explorez les différentes pièces à l’aide de la carte pour rassembler les informations clés qui vous permettront de percer les mystères qui entourent le manoir et ses habitants. Carnet de croquis d’Ichiko : de jolis dessins représentant les éléments attirant l’attention de la jeune fille. Ces dessins recèlent parfois des indices cachés dans les méandres du manoir Iwakura. Inspiré de la Renaissance : les artistes Hyakunen et Fumi Nakada donnent vie à l’histoire grâce à des illustrations picturales et des encadrés s’imbriquant pour former des tableaux saisissants. Relations poignantes : les liens entre les femmes du manoir tissent l’intrigue, oscillant entre amour et amitié. Ces émotions intenses nourrissent le suspense qui se construit au fil des chapitres. Ritual of Raven 7 août) Ritual of Raven est un jeu de simulation agricole tranquille qui suit une histoire. Mais ce n’est pas vous qui faites le boulot ! Vous collectionnez et enchantez des golems arcaniques qui feront pousser votre jardin d’herbes magiques. Dans un monde où cohabitent différentes traditions magiques, des portails entre les mondes ont été installés dans le cadre d’une opération ambitieuse, mais rien ne s’est passé comme prévu. Tous les intervenants ont perdu quelque chose de précieux et les portails, instables, font apparaître de nouvelles créatures dans ce monde. Après avoir franchi l’un de ses portails, vous faites la rencontre de la sorcière Sage, qui estime que vous êtes la personne la mieux placée pour l’assister dans sa quête. Elle vous prend alors sous son aile et vous l’aidez à retrouver son animal de compagnie disparu : Flufferstoop. Avec votre propre animal de compagnie Raven, vous rassemblerez les connaissances et les composants nécessaires aux rituels. Complétez votre Livre des ombres et trouvez les gardiens des portails pour stabiliser les portails qui ont semé le chaos dans le village. Enchanter des golems arcaniques Saviez-vous que récolter manuellement la lavande détruit ses propriétés magiques ? N’ayez crainte, les golems arcaniques sont là pour jardiner à votre place ! À l’aide d’un jeu de cartes mystique, vous pourrez les enchanter pour labourer, semer, arroser et récolter pour vous. Collectionnez les 22 golems pour obtenir un jardin d’herbes florissant. Découvrir vos voisins Tissez des liens avec une communauté d’excentriques et aidez-les à se rapprocher les uns des autres. Découvrez leur histoire et procédez à des échanges pour obtenir les précieux composants. Magie… lunaire ! Apprenez comment les différentes phases de la lune influencent vos récoltes et canalisez la puissance de cet astre dans vos cristaux. Découvrez comment contrôler les phases à votre convenance à l’autel lunaire. La lune est bien plus que ce que l’on croit. Décorer votre monde Après avoir débarqué dans un monde nouveau, il est important de se sentir chez soi. Rendez-vous chez Pistachio et laissez parler votre créativité grâce à ses meubles extraordinaires pour décorer le village et votre ferme. Compléter vos collections Laissez vos golems extraire et fusionner différents cristaux, remplir la bibliothèque et lancer votre griffe à travers les portails pour vous rapporter des objets provenant d’autres mondes !

Drag x Drive (14 août – Switch 2)