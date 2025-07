Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer PAC-MAN WORLD™ 2 Re-PAC, remake passionnant d’un des jeux PAC-MAN les plus populaires de tous les temps. Le jeu propose un voyage à travers Pac-Land grâce à un jeu de plateforme en 3D mêlant actions rapides et amusantes, combats de boss mémorables ponctués de clins d’œil nostalgiques au titre original. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC sortira le 26 septembre 2025 et le jeu est déjà disponible en précommande sur Nintendo Switch™ et Nintendo Switch™2 pour les éditions Standard numérique et Deluxe numérique.

L’édition Deluxe comprend le coffret DLC Collaboration. Le jeu arrive également sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One, les précommandes numériques ouvriront à une date ultérieure. En prime, les joueurs qui possèdent le remake du premier titre de la série, PAC-MAN WORLD Re-PAC sorti en 2022, peuvent débloquer un costume exclusif TOC-MAN dans le jeu une fois le jeu lancé.

Sorti à l’origine en 2002, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC met les joueurs dans le rôle du personnage emblématique, se lançant dans un voyage à travers Pac-Land. Les joueurs navigueront à travers six mondes uniques, avec des environnements tels que des prairies, un pic de glace et un volcan, tout en affrontant les fantômes et leur boss Spooky. Remake intégral du grand classique, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC offre une jouabilité améliorée, un doublage en anglais pour chaque personnage, de nouveaux objets à collectionner et des options de personnalisation de personnage. Grande première pour un jeu PAC-MAN WORLD, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC propose également un mode 2 joueurs coopératif en local pour partager cette expérience inoubliable entre amis.