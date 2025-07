Le classement hebdomadaire des ventes de jeux au Japon confirme la domination de la Nintendo Switch 2, portée par des exclusivités solides et une base installée en pleine expansion. Mario Kart World reste largement en tête pour la huitième semaine consécutive, malgré une baisse notable des ventes, tandis que les nouveautés s’installent prudemment.

Le podium est entièrement occupé par des exclusivités Switch 2. Mario Kart World, malgré une baisse de 42 % cette semaine, dépasse les 1,5 million d’exemplaires vendus. Derrière lui, Donkey Kong Bananza chute fortement (-58 %), mais franchit déjà les 180 000 ventes. À la troisième place, Super Mario Party Jamboree: Switch 2 Edition + Jamboree TV débute solidement avec plus de 18 000 unités. Seul jeu PS5 du top, Wuchang: Fallen Feathers se place quatrième avec un démarrage honnête. La Switch « classique » continue de faire preuve de longévité avec trois titres toujours très performants : Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing, et Minecraft, tous au-delà des 3 millions de ventes cumulées.

01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 76.224 / 1.571.833 (-42%)

02./02. [NS2] Donkey Kong Bananza <ACT> (Nintendo) {2025.07.17} (¥8.164) – 53.951 / 181.856 (-58%)

03./00. [NS2] Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV <ETC> (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) – 18.169 / NEW

04./00. [PS5] Wuchang: Fallen Feathers <RPG> (505 Games) {2025.07.24} (¥6.600) – 14.490 / NEW

05./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.213 / 6.391.569 (+25%)

06./00. [NSW] Utakata no Uchronia: Trail # <ADV> (Broccoli) {2025.07.24} (¥7.800) – 9.105 / NEW

07./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 8.919 / 8.181.899 (+34%)

08./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.101 / 3.947.375 (+50%)

09./03. [NSW] Tamagotchi Plaza <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2025.06.26} (¥5.400) – 6.744 / 156.023 (-26%)

10./06. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 5.879 / 1.355.544 (+0%)

La Switch 2 reste très largement en tête avec plus de 92 000 unités vendues cette semaine, malgré un ralentissement par rapport à la semaine précédente. La Switch OLED résiste bien, confirmant que l’écosystème Switch reste fort même à l’ère de la transition. La PS5, bien que stable, continue de peiner à retrouver ses chiffres d’avant. La Xbox Series, quant à elle, reste marginale sur le marché japonais avec moins de 300 ventes cette semaine.