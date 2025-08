Level-5 prépare une mise à jour de taille pour Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, prévue courant août 2025. Initialement attendue pour juillet, la version 1.5.0 a été repoussée d’un mois, mais ce délai semble largement justifié par le nombre et la qualité des nouveautés intégrées. Bien plus qu’un simple mode photo, cette mise à jour apporte des ajustements très attendus, notamment pour les montures, la gestion de l’équipe, et l’environnement de la base.

Des montures plus rapides et plus agiles

Parmi les changements les plus notables, les montures recevront plusieurs améliorations de gameplay. Elles pourront désormais effectuer des doubles sauts et grimper les falaises, en plus de bénéficier d’une vitesse de déplacement augmentée. Ces ajustements devraient rendre l’exploration beaucoup plus fluide et agréable, tout en renforçant l’intérêt d’utiliser les montures au quotidien dans le jeu.

Un nouveau champ de vision pour votre camp de base

La caméra sera aussi revue et corrigée : les joueurs pourront désormais profiter d’un angle de vue plus éloigné lorsqu’ils sont dans leur camp de base. Cette nouvelle perspective permettra non seulement d’avoir une meilleure visibilité sur l’environnement, mais sera également accompagnée de nouveaux objets à fabriquer. Une façon d’enrichir l’aspect créatif du jeu.

Gestion de l’équipe simplifiée avec le Weird Pad

Un nouveau système de gestion d’équipe sera intégré via le Weird Pad, un outil qui vous permettra de modifier la composition de votre groupe à tout moment, sans passer par les menus traditionnels. Mieux encore : en mode multijoueur, il sera enfin possible de retirer des membres de l’équipe en cours de session, une demande souvent formulée par la communauté.

Photo Mode confirmé

Initialement au cœur de cette mise à jour, le Photo Mode permettra de capturer vos meilleurs moments dans l’univers coloré et vivant de Fantasy Life i. Bien que les détails précis n’aient pas encore été dévoilés, ce mode s’annonce comme un ajout sympathique pour immortaliser vos créations et vos aventures.

Une sortie groupée, mais plus riche

Level-5 a expliqué que la structure de mise à jour du jeu impose un certain volume de contenu à chaque nouvelle version, ce qui limite la possibilité de patchs fréquents. En conséquence, la version 1.5.0 regroupera plusieurs ajouts d’un coup, ce qui en fait l’une des mises à jour les plus riches à ce jour.