SEGA a confirmé que Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sortira plus tard sur Nintendo Switch 2, contrairement aux versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S attendues pour le 30 octobre 2025. Si la sortie sur Switch 2 avait déjà été annoncée auparavant, on sait désormais qu’elle ne sera pas simultanée avec les autres plateformes. Aucune fenêtre précise n’a encore été communiquée, SEGA se contentant d’un sobre “bientôt”.

Un tout nouveau trailer a été diffusé à l’occasion de l’EVO Vegas 2025, mettant en lumière les principales nouveautés de cette version revue et enrichie du classique de la baston 3D. Le jeu proposera un mode solo inédit intitulé World Stage, dans lequel les joueurs voyageront à travers le globe pour affronter des adversaires inspirés de joueurs professionnels dans le but de décrocher le titre de champion du monde. Chaque combat débloquera des éléments de personnalisation.

En ligne, les joueurs profiteront du rollback netcode pour des affrontements plus fluides, ainsi que du cross-play entre toutes les plateformes. De quoi garantir une scène compétitive active et connectée. Dural, la mystérieuse antagoniste de la série, fera par ailleurs son retour en tant que personnage jouable via un DLC payant à 7,99 €.

Deux éditions sont disponibles en précommande : l’édition standard à 19,99 € et l’édition 30e anniversaire à 49,99 €, qui inclut plusieurs packs cosmétiques, une collaboration avec la série Yakuza, des costumes de bain, des musiques, des titres et des artworks exclusifs.

Côté bonus : les joueurs ayant déjà Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sur PS4 pourront mettre à jour leur version PS5 pour seulement 9,99 €, avec transfert automatique des DLC. Sur Steam, les possesseurs du jeu recevront gratuitement la mise à jour vers R.E.V.O. World Stage.