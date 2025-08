Bien que Ys X: Proud Nordics+ ne soit actuellement disponible qu’au Japon, le nouvel action-RPG de Falcom attire déjà l’attention du monde entier en devenant le tout premier jeu sur Nintendo Switch 2 à proposer un mode performance visant les 120 images par seconde. Une avancée majeure pour la franchise, mais aussi pour la console, qui semble bien décidée à montrer de quoi elle est capable en matière de fluidité et de puissance graphique.

Dans une vidéo technique récemment publiée, le mode 120fps est testé en profondeur, à travers plusieurs séquences du jeu, allant de l’exploration terrestre aux combats en passant par les phases de navigation maritime. Résultat : si Ys X ne parvient pas encore à maintenir un 120fps constant, les performances atteignent régulièrement des pics bien supérieurs à 60fps, avec une fluidité remarquable pour un jeu tournant sur une console portable. Une prouesse que même la PS4 n’aurait pu atteindre dans un tel contexte.

Sur Nintendo Switch première génération, Ys X devait composer avec des compromis importants : 30fps plafonnés, effets graphiques simplifiés, distances d’affichage réduites. En comparaison, la version Switch 2 multiplie par quatre la fluidité, tout en rapprochant considérablement les graphismes de la version PS5. Les éclairages sont plus dynamiques, les distances d’affichage nettement améliorées, et seules les ombres semblent avoir été revues à la baisse selon les observations visuelles du testeur. Certains environnements, comme la ville de Carnac, ont même bénéficié de retouches et d’optimisations spécifiques.

Ce saut technique est d’autant plus significatif qu’il ne se limite pas à la fluidité. Ys X: Proud Nordics propose également des modes de performance sélectionnables, offrant ainsi aux joueurs le choix entre résolution améliorée ou taux de rafraîchissement maximal, un luxe jusqu’ici rare sur consoles portables. Cette souplesse donne à chacun la possibilité de privilégier le confort visuel ou la réactivité selon ses préférences.

Sur le plan du gameplay, le titre continue de faire honneur à l’ADN de la série Ys, avec un système de combat à deux personnages fluide et nerveux, une exploration rapide, et désormais des séquences de navigation maritime qui ajoutent une nouvelle dimension à l’aventure. L’intégration de ces mécaniques dans un cadre aussi fluide rehausse significativement le dynamisme global du jeu.