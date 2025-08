KOEI TECMO a créé la surprise en dévoilant Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack, une édition définitive regroupant les trois opus de la trilogie “Secret” autour de la célèbre alchimiste Ryza. Ce pack très attendu sortira le 13 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, et Steam.

Cette trilogie remastérisée permettra aux fans de revivre l’intégralité des aventures estivales de Reisalin Stout, l’héroïne adorée de la licence Atelier Ryza, dans un seul et même pack. Mieux encore, cette version Deluxe inclura du contenu inédit pour chacun des jeux, à savoir de nouveaux personnages jouables et des éléments scénaristiques supplémentaires. Il s’agit donc d’une version enrichie qui devrait séduire aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux venus.

Voici le contenu prévu pour chaque titre du pack :

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX

Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX

Côté localisation, les doublages seront proposés en japonais sur les trois jeux, tandis que les textes seront en anglais pour les épisodes 1 et 3, et en anglais et français pour l’épisode 2. Ce choix peut paraître surprenant, mais il respecte la configuration linguistique des versions originales des titres.

Visuellement, cette compilation promet également d’apporter un lifting graphique, surtout sur Nintendo Switch 2 et consoles nouvelle génération, où l’on peut espérer un meilleur rendu des environnements lumineux et colorés de l’univers Atelier.