Révélé lors du dernier Nintendo Direct, Hela, le jeu d’aventure à la troisième personne développé par Windup Games et édité par Knights Peak, s’est offert une bande-annonce inédite confirmant son arrivée sur Nintendo Switch 2 en 2026. Déjà acclamé pour sa direction artistique et sa narration, le titre débarquera également sur Xbox Series S|X, PlayStation 5 et PC.

Premier jeu du studio derrière la série Unravel, Hela promet une aventure touchante, baignée de mysticisme nordique, qui plongera les joueurs dans une nature scandinave aussi sublime qu’ensorcelante.

« Nous sommes extrêmement heureux de faire partie du Nintendo Direct et de pouvoir enfin présenter Hela à une toute nouvelle communauté de joueurs qui espéraient depuis longtemps une version Switch », a déclaré Alexander Benitez, directeur du studio Windup Games. « Avec Knights Peak, nous sommes honorés de cette opportunité. Nous pensons sincèrement que Hela s’intégrera parfaitement dans la ludothèque de la Nintendo Switch 2. »

Eugenio Vitale, vice-président de l’édition chez Knights Peak, ajoute : « La Nintendo Switch 2 et Hela forment un duo idéal. La console offre un cadre parfait pour vivre cette aventure chaleureuse, et la communauté Nintendo est réputée pour son attachement aux jeux qui véhiculent des valeurs de réconfort et de sens — exactement ce que propose Hela. »

Dans Hela, les joueurs incarnent des souris familières magiques aux côtés d’une sorcière bienveillante qui, après avoir longtemps veillé sur les habitants de sa région, tombe gravement malade. Le jeu invite les joueurs à parcourir de vastes paysages féériques pour trouver de quoi la soigner. Exploration, énigmes, artisanat, action et alchimie se mêlent dans un monde envoûtant où chaque recoin raconte une histoire.

Poétique, immersif, et profondément ancré dans la nature et les traditions du Nord, Hela semble taillé pour séduire un large public sur Switch 2, entre douceur, émerveillement et aventure accessible.

La sortie de Hela est prévue pour 2026 sur Nintendo Switch 2, Xbox Series S|X, PlayStation 5 et PC.

Découvrez le monde à travers les yeux d’une courageuse souris avec Hela, un jeu d’aventure en coop enchanteur en 3D. Explorez des paysages époustouflants d’inspiration scandinave, résolvez des énigmes et devenez une force du bien dans un pays où les histoires touchantes et la beauté de la nature s’entremêlent.

Lorsqu’une gentille sorcière tombe malade, ses amis partent en voyage pour lui sauver la vie. Dans la peau d’une petite souris intrépide, vous devez partir à l’aventure, rassembler des ingrédients et préparer des potions magiques pour lui redonner des forces.

Voyagez ensemble

Hela vous encourage à travailler main dans la main pour relever les défis qui vous attendent. Jouez en solo ou avec des amis en multijoueur local sur écran partagé ou en coop en ligne et plongez ensemble dans des paysages luxuriants et éclatants, des sentiers de montagne escarpés, des forêts magiques, et des lacs calmes.

Explorez et forgez votre histoire

Plongez dans ce monde enchanteur en planant dans les airs, en collectant des objets, en résolvant des énigmes et en affrontant l’adversité du monde naturel. Plus vous explorerez, plus vous découvrirez de fragments de l’histoire. Tissez votre propre histoire en accomplissant des actes de bonté, et sentez votre impact se répercuter sur le monde.

Fonctionnalités du jeu :