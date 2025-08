Un éclairage spectaculaire, des sticks Hall Effect, des commandes audio intégrées : une manette pensée pour la performance… et le style.

Le spécialiste des accessoires sous licence officielle PowerA dévoile aujourd’hui une nouvelle itération de sa manette filaire Advantage, cette fois conçue spécialement pour la Nintendo Switch 2. Et pour la première fois, la technologie Lumectra™ RGB — véritable signature lumineuse de la marque — s’invite sur la nouvelle génération de consoles Nintendo.

Dotée d’un éclairage LED RGB Lumectra Ghost couvrant toute la façade, la manette affiche un design épuré lorsque la console est éteinte grâce à sa coque blanche immaculée. Une fois allumée, c’est un véritable festival de couleurs qui s’offre aux joueurs, avec cinq modes lumineux et des milliers de combinaisons personnalisables. Le repositionnement des boutons principaux vers le bas permet une mise en valeur maximale de l’effet lumineux, pour une esthétique encore plus marquée.

Mais derrière cet habillage brillant se cache une manette résolument orientée performance : sticks analogiques Hall Effect (plus précis et durables, limitant le drift), deux boutons arrière personnalisables, une touche C dédiée pour le GameChat, et des commandes audio embarquées avec trois modes d’égalisation (Standard, Bass Boost, Immersive). Le tout complété par une prise casque jack 3,5 mm pour une immersion sonore totale.

Pensée pour les longues sessions comme pour la personnalisation à outrance, cette Advantage Wired Controller for Nintendo Switch 2 with Lumectra allie confort, fiabilité et esthétique haut de gamme.

Caractéristiques principales :

Éclairage LED RGB Lumectra Ghost avec 5 modes et des milliers de combinaisons de couleurs

Sticks Hall Effect pour un contrôle de niveau professionnel et une résistance accrue au drift

2 boutons arrière mappables à la volée

Bouton C dédié pour un accès rapide au GameChat

Contrôles audio embarqués avec 3 modes d'égalisation

Design ergonomique et léger, avec anneaux anti-friction pour les sticks

Disposition optimisée des commandes pour maximiser la visibilité de l'éclairage RGB

La manette Advantage avec Lumectra™ est dès à présent disponible en blanc sur PowerA.com et Amazon et chez les revendeurs partenaires, au prix conseillé de 34,99 £ / 39,99 €. Officiellement sous licence Nintendo Switch 2, elle promet de faire briller vos sessions de jeu… au sens propre comme au figuré.