C’est l’une des annonces du dernier Nintendo Direct, Romancing SaGa 2 – Revenge of The Seven propose désormais un patch pour basculer le jeu en Switch 2 edition. On a pu mettre à l’épreuve cette mise à jour Nintendo Switch 2 de Romancing SaGa 2: Revenge of The Seven. Ce patch, disponible sous forme d’édition dédiée ou de mise à jour payante (10€) pour les possesseurs de la version Switch, promet d’améliorer significativement l’expérience sur la nouvelle console. Verdict après tests approfondis.

Un remake réussi, mais perfectible techniquement sur Switch

Rappelons que Revenge of The Seven est un remake ambitieux du cultissime JRPG de 1993, confié au studio derrière Trials of Mana. Il modernise avec brio le gameplay atypique de l’original : un système d’héritage unique où vous dirigez une lignée d’empereurs, une progression ouverte basée sur des « chroniques » régionales plutôt qu’une trame linéaire, et des combats au tour par tour stratégiques et riches. Visuellement varié et doté d’une bande-son réorchestrée de qualité, il était déjà considéré comme l’un des portages Switch les plus optimisés de Square-Enix, surpassant SaGa Emerald Beyond ou Scarlet Grace. Néanmoins, il souffrait sur Switch de temps de chargement longs, d’un rendu visuel parfois « doux » (soft), d’un framerate bloqué à 30fps et de problèmes occasionnels de textures. Pour en savoir plus, je vous invite à lire notre test complet juste ici.

Une expérience fluidifiée

La version Nintendo Switch 2 du jeu apporte des améliorations concrètes et immédiatement perceptibles, à commencer par une nette montée en puissance des performances. Le jeu vise désormais les 60 images par seconde, contre 30 sur la version originale Switch, et cette cible est maintenue de manière très concrète durant les phases de gameplay. On note seulement quelques légères baisses de framerate dans certaines cinématiques particulièrement chargées ou lors de transitions, mais le combat et l’exploration restent fluides.

Les temps de chargement ont également été significativement réduits. Passer du menu de la console à l’écran-titre ne prend plus qu’environ 12 à 13 secondes, contre 26 secondes sur la Switch classique, et 15 secondes via la rétrocompatibilité sur Switch 2. Le chargement d’une sauvegarde depuis l’écran-titre prend quant à lui environ 10 à 11 secondes, contre 24 à 25 secondes sur la version native Switch. Bien que cette durée reste légèrement plus longue que sur la version rétrocompatible, tous les chargements en jeu sont plus rapides et plus réactifs sur la version Switch 2 native.

Visuellement, le gain en clarté est indéniable. L’image souffrait d’un certain flou sur la version précédente, flou désormais largement atténué sur Switch 2, tant en mode docké qu’en portable. Le rendu est plus net, mieux défini, et globalement bien plus agréable à l’œil. Le jeu continue d’utiliser une résolution dynamique et des niveaux de détails variables (LOD), mais l’ensemble est mieux maîtrisé sur cette nouvelle version. Seul bémol : les problèmes de textures déjà présents sur Switch n’ont pas été corrigés, avec des textures qui peuvent encore mettre un court instant à s’afficher en haute résolution.

Enfin, l’expérience portable bénéficie tout particulièrement de ces améliorations. Grâce à la netteté accrue de l’image, aux 60fps constants et à la qualité de l’écran de la Nintendo Switch 2, le jeu gagne en confort et en lisibilité, offrant une expérience bien plus agréable qu’auparavant.

Valeurs ajoutées de la mise à jour ?

La mise à jour vers l’édition Nintendo Switch 2 est proposée au tarif de 9,99 € pour les possesseurs de la version Switch. La question de sa pertinence dépend du profil du joueur. Pour celles et ceux qui découvriraient le jeu, l’édition Switch 2 s’impose sans hésitation comme la version définitive. Elle offre l’expérience la plus fluide, la plus nette et la plus confortable pour appréhender ce remake à la fois exigeant et riche.

Pour les joueurs déjà en possession de la version Switch, la réponse est plus nuancée et dépendra largement de leur sensibilité aux améliorations techniques. Les 60 images par seconde constantes et la nette amélioration de la clarté visuelle représentent des avancées majeures, immédiatement perceptibles manette en main. Les temps de chargement considérablement réduits viennent également renforcer le confort général. De plus, la compatibilité des sauvegardes entre les deux versions permet une transition sans accroc, sans avoir à tout recommencer.

En revanche, si les 30fps et l’image légèrement floue de la version Switch ne vous avaient pas particulièrement dérangé, et si votre principal reproche concernait les problèmes de textures — toujours présents sur Switch 2 — alors cette mise à jour pourrait sembler moins indispensable.

Une optimisation réussie pour une perle de jrpg

Le patch Nintendo Switch 2 pour Romancing SaGa 2: Revenge of The Seven remplit sa mission avec brio. Il transforme ce qui était déjà un excellent portage Switch en une version plus fluide (60fps), plus réactive (chargements réduits) et plus nette visuellement. L’expérience portable est particulièrement valorisée. Seul le problème persistant de streaming des textures vient légèrement entacher ce bilan par ailleurs très positif.

Pour les fans de JRPG tactiques et atypiques, amateurs du système d’héritage et des chroniques non-linéaires, la version Switch 2 est désormais la référence technique incontestable pour vivre cette aventure exigeante et riche. La mise à jour à 10€ représente un investissement raisonnable pour ceux qui recherchent la fluidité et la clarté maximales. Un must-have pour les adeptes du RPG d’époque sur Switch 2.

Récapitulatif des améliorations :