Les Tortues Ninja n’ont pas fini de nous surprendre. Après avoir fait leur apparition sur PC plus tôt cette année, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch dès le 14 août 2025. Ce jeu au concept étonnant et rafraîchissant, développé par Strange Scaffold (Space Warlord Organ Trading Simulator, El Paso, Elsewhere), opte pour une approche totalement inédite : un beat’em up tactique… au tour par tour.

Dans cette aventure inédite, Splinter et Shredder ont été éliminés. Les quatre héros en carapace — Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael — sont désormais livrés à eux-mêmes dans un monde en plein chaos, marqué par la montée en puissance d’un nouveau chef du Clan Foot. Le récit, bien plus sombre et mature qu’à l’accoutumée, explore l’évolution des Tortues vers l’âge adulte, alors qu’elles se sont éloignées les unes des autres.

Côté gameplay, Tactical Takedown s’éloigne résolument de l’action frénétique habituelle pour adopter un système de combat au tour par tour repensé. Le jeu propose des affrontements stratégiques dynamiques, dans des arènes évolutives où la disposition, les pièges et les opportunités changent à chaque tour. Malgré cette orientation tactique, le titre ne perd rien de l’énergie propre à la franchise : esquives, enchaînements, coups puissants et styles distincts sont bien au rendez-vous, avec la possibilité de personnaliser les mouvements de chaque tortue pour adapter son style de combat. Visuellement, le jeu adopte une direction artistique audacieuse et séduisante. Chaque niveau est présenté comme une scène de diorama en carton, avec des figurines stylisées, des éclaboussures de peinture et une ambiance digne d’un roman graphique animé. L’effet est saisissant : on a l’impression de manipuler une version vivante et stylisée d’un jeu de société TMNT.

Autre bonne nouvelle pour les joueurs Switch : cette version proposera dès son lancement un tout nouveau mode « Remix ». Débloqué progressivement au fil de la campagne, ce mode introduit une difficulté rehaussée, une plus grande variété d’ennemis et une importance accrue accordée à la gestion des équipements et compétences. Une façon de prolonger le plaisir pour les joueurs en quête de défi. Enfin, l’ambiance sonore promet d’être à la hauteur, grâce à la bande originale signée RJ Lake, compositeur récompensé ayant déjà officié sur des titres comme Unbeatable ou I Am Your Beast. Le mix multi-genre accompagne parfaitement les affrontements tendus et les moments plus introspectifs du jeu.