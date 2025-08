Tiens tiens tiens… quel drôle de nom que voilà. Une affaire de rituels et de corbeaux, que peut-il bien se cacher derrière ce titre aguicheur mais mystérieux ? Allons-nous concocter des potions dans d’énormes chaudrons afin d’en extraire quelques élixirs diaboliques ? Ou bien peut-être faire un élevage de corbeaux destinés à attaquer quelques voyous voleurs de sacs de grands-mères ? Trêve de bavardages. Le plus simple est encore de laisser place au test !

Développé par Spellgarden Games et édité par Team17, Ritual of Raven ne nous a pas embarqué de prime abord, la faute à ses graphismes rétros (oups) et assez pixelisés. L’arrivée sur le titre est loin d’être superbe. Sans doute étions-nous un peu trop emballés par l’aventure !

Tout débute par la personnalisation de son personnage, assez classique. Puis, ce petit être nouvellement conçu se voit propulsé dans le monde de Leynia grâce à un portail magique, sous les yeux d’une inconnue prénommée Sage. Celle-ci va rapidement devenir une alliée des premiers instants et dès lors, nous enseigner les rudiments du métier de Mage. Nous y apprenons rapidement quelques informations rudimentaires sur notre terre d’accueil, avec ses portails désormais détraqués jusqu’à aspirer des gens sans crier gare. Tout cela est fort étrange, et nous devons admettre trouver Sage un peu en décalage elle aussi… aurait-elle quelque chose à nous cacher ?

Malheureusement, la formation est de courte durée : Sage a égaré son familier Flufferstoop et se montre particulièrement inquiète à son sujet. Après quelques enseignements rapides, elle traverse un portail qui s’est ouvert inopinément : c’est l’occasion ou jamais de voler au secours de son familier ! Et de nous laisser seuls… Fort heureusement, les occupations ne manquent pas et nous allons très rapidement nous en apercevoir…

Programmation, level 1

Toute la particularité de Ritual of Raven réside notamment dans sa singularité à effectuer des tâches simples, notamment pour la culture des plantes. En effet, dans la très grande majorité des titres de ce genre, il suffit de planter des graines, de les arroser, et pouf… la récolte se fait rapidement.

Ici, dans les grandes lignes, c’est sensiblement la même chose. Sauf que nous sommes assistés par des golems, des entités indispensables au bon déroulement des différentes actions. Ces derniers ressemblent à de petites boules archaïques, mignonnes mais sans grande jugeote ni autonomie (du moins, au début). Il revient en effet au joueur de donner ses directives aux golems afin qu’ils effectuent les différentes tâches souhaitées. Ainsi, sur un champ de 3×3 (donc de 9 cases… vous voyez ?), le golem doit comprendre qu’il doit planter la graine de votre choix avant de l’arroser puis se déplacer d’une case dans la direction voulue, planter et arroser à nouveau avant de se mouvoir, etc. C’est un peu plus long qu’à l’accoutumée… aussi bien en vrai que sur le papier !

Afin d’être réalisée, l’action doit être soutenue par le joueur sous la forme d’une carte de tarot. En l’absence de ce sésame, le golem ne pourra pas effectuer la tâche. Dès lors, avant de pouvoir faire un brin de ménage par ci par là dans les zones un peu saccagées du coin, il convient dans un premier temps de trouver la carte de tarot consacrée au nettoyage.

Fort heureusement, il est possible d’obtenir des cartes d’aide, et cela assez rapidement dans le jeu. Ainsi, les premiers panneaux apparaissent : ceux-ci permettent d’ordonner aux golems d’effectuer certaines tâches dans un périmètre particulier. Un petit gain de temps… Néanmoins, malgré les petits bonus qui viennent progressivement compléter l’arsenal des cartes du joueur, le temps passé à programmer les golems reste conséquent et bien que tout cela reste assez accessible, les joueurs qui ont en horreur la programmation pourraient bien rapidement se lasser du jeu ! D’autres aides se déverrouillent au fil de la progression dans l’aventure, avec notamment un semblant d’automatisation. Par exemple, il devient possible d’ordonner à votre golem d’effectuer toujours la même tâche chaque matin : plutôt pratique pour arroser des cultures un peu longues à grandir !

Nous devons admettre avoir songé que cette vie auprès des golems représentait la majeure partie du temps sur le titre… En vérité, Ritual of Raven s’avère bien plus riche qu’il n’y paraît et nous avons été surpris, voire même quelque peu charmés, par cette aventure qui devient de plus en plus intéressante. Et nous ne parlons plus là que d’un simple enchantement pour planter des graines !

Une histoire de familier… et de famille

Si Sage est en quête de son familier au début de l’aventure, celui de notre petit personnage nous rejoint rapidement après avoir effectué un rituel particulier. Nous avons bien entendu l’honneur et le privilège d’avoir un corbeau à nos côtés (très prévisible). Ce dernier se montre assez rigolo et plaisantin : nous avons apprécié ce personnage qui se montre présent mais pas trop, avec ses petites notes d’humour. Tandis que Sage nous fait faux bond, ce corbeau nous accompagne au fil de nos découvertes et c’est notamment à ses côtés que nous effectuons toutes sortes de choses.

L’aide portée aux habitants est bien entendue de la partie et après quelques discussions plus ou moins intéressantes, nous prenons connaissance des résidents des lieux. Chacun dispose de sa personnalité et nous avons trouvé ces dernières plutôt réussies. Certes, le titre peut se montrer un peu bavard, avec de nombreux petits bruitages parfois agaçants lors des dialogues, mais l’amitié reste une pierre angulaire du titre. Et notre corbeau assurément notre chouchou. Attendez-vous donc à rendre quelques services pour les gens du coin, avec les traditionnels allers-retours pour amener une babiole à l’autre bout du village : un grand classique.

Le titre est disponible en français ce qui le rend accessible et agréable. Nous avons relevé quelques mots du registre un peu grossiers pour nos chastes petites têtes blondes. Le reste, dans sa grande majorité, reste très bon enfant.

Si chaque villageois a sa propre personnalité, il dispose aussi de goûts bien spécifiques. Le joueur est invité à faire quelques présents afin de gagner la confiance de tous. Et n’espérez pas offrir des brindilles ou encore des bouts de fraises (quoi, vous faites de vrais cadeaux dans ce genre de jeux vous…?) : ces villageois-ci sont exigeants et attendent des cadeaux bien spécifiques ! Pour les amadouer, il est donc nécessaire de trouver certains objets et/ou ressources. Afin d’aider le joueur dans cette tâche, deux aspects entrent en jeu : en premier lieu, les développeurs ont eu l’amabilité de mettre les ombres des objets attendus. Il devient ainsi assez facile de deviner si l’inventaire comporte ou non les dits-objets. En second lieu, certains villageois disposent de quelques biens à la vente… Il est fort probable que certains objets intéressent du monde. Et si vous alliez faire quelques emplettes ? Le titre fonctionne avec des éclats de cristaux. Vous voilà désormais au courant de la monnaie locale : à vous de bien gérer votre argent !

Le temps s’écoule sous la forme de journées de 24h, et gare à vous si vous ne filez pas au lit avant 2h du matin. Vous y serez conduit sitôt sans ménagement, non mais oh ! Le jour et la nuit s’enchaînent avec leurs petites spécificités. Ainsi, la récolte des plantes sauvages s’avère légèrement distincte selon le moment de la journée. Par ailleurs, vous apprendrez très rapidement que la face lunaire n’est pas sans conséquence non plus…

Votre inventaire pourrait bien rapidement arriver à saturation tant il est possible de récolter une foule de choses… Les portails ne vont pas vous faciliter la tâche à ce sujet puisqu’une pêche particulière est possible directement en leur sein. En effet, moyennant quelques éclats pour en faire un semblant d’appât, il devient possible de lancer une sorte de pince et d’en remonter des objets au hasard. Une véritable pêche à la ligne, avec à la clef, toutes sortes de babioles. Et avec une pince qui fonctionne cette fois (parce qu’à la fête du village hein… « moyen moyen » la pêche à la peluche Stitch !). Simple mais rigolo.

Les couleurs du corbeau

Ritual of Raven fait preuve d’une palette de couleurs assez vives, bien qu’elles manquent de nuances. Le rendu est donc assez rétro, avec une sensation de déambuler dans un titre qui a déjà quelques années derrière lui. Nous aurions apprécié un peu plus d’efforts sur les graphismes, avec des détails supplémentaires bien que les intérieurs s’avèrent nettement plus travaillés. Sachez néanmoins qu’il sera possible de moduler progressivement cet environnement pour le rendre plus agréable selon votre propre esthétisme. Certains petits détails nous ont amusés et les personnages, bien que pixelisés, se montrent singuliers et parfois même attachants. Mention spéciale pour le paresseux qui ressemble à une taupe… Vraiment chou !

L’environnement de Ritual of Raven s’ouvre progressivement, grâce à quelques cartes de tarot délivrées progressivement et nécessaires pour progresser, ou encore quelques mélanges de plantes à réaliser pour déverrouiller certaines zones. Le joueur est ainsi cantonné à un espace restreint dans un premier temps, puis son aire de jeu devient de plus en plus vaste avec, bien entendu, toutes les nouveautés qui s’y ajoutent. Il devient notamment possible de déverrouiller des portails afin qu’ils soient utilisés pour de la téléportation. Toujours bien pratique. D’autres rencontres sont à prévoir, mais aussi un épaississement du livre des ombres, LA référence de notre petite mage. Il est possible d’y retrouver une foule d’informations (et quelques aides bien utiles) : un rappel des quêtes, une carte avec quelques annotations, la présentation des personnages (et leurs préférences avec les ombres des cadeaux attendus…), les différentes plantes et les lieux où elles se trouvent… Ce grimoire regorge de petites infos pratiques. Bien entendu, comme son nom l’indique, il permet aussi de retrouver tous les rituels d’ores et déjà connus (avec leurs effets et les ingrédients requis) ou encore les quelques concoctions à réaliser pour, par exemple, agrandir le territoire. Les joueurs auraient tort de ne pas s’attarder sur ce livre des ombres, plutôt bien organisé et agréable à consulter.

À ce propos, Ritual of Raven dispose d’une jouabilité correcte, mais qui reste perfectible. Plusieurs petites astuces existent afin de faciliter la vie du joueur avec les panneaux que nous avons cités précédemment mais aussi la possibilité de visualiser la zone de jeu en pleine « programmation » de golem, ou encore la duplication des cartes de tarot d’une simple touche. Jouable, mais toujours un peu lourd. Beaucoup d’actions restent nécessaires pour des tâches assez traditionnelles. La manipulation des golems est possiblement plus agréable sur PC. Passé cet aspect, la vie de notre Mage, plutôt bien remplie, est agréable, avec la marche rapide disponible dès les premières minutes sur le jeu, ou encore la téléportation. Pour celles et ceux qui l’auraient raté, rappelons que le titre est disponible en français.

Ritual of Raven est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ.

Le saviez-vous ?

La programmation est de plus en plus enseignée dans les écoles.

Et vous, avez-vous eu l’occasion de vous entraîner au cours de votre scolarité (nous oui !) ?