Aniplex annonce aujourd’hui que HYKE:Northern Light(s) , un nouveau projet commun avec Akatsuki Games Inc ., sera lancé au prix de 28,99€ sur Steam®, Nintendo Switch™ et PlayStation®5 le jeudi 18 septembre 2025. Conçu et produit par Akatsuki Games, développé par Blast Edge Games Inc., le titre est publié conjointement par Aniplex Inc. et Akatsuki Games Inc. Pour célébrer le lancement en septembre, Aniplex publiera diverses mises à jour et du nouveau contenu via ses réseaux sociaux officiels, notamment une bande-annonce présentant le personnage principal du jeu, Hyke.

Sorcières, Camping et une Aventure à Travers le Monde !

Dans un monde ravagé par la guerre entre humains et sorcières, Hyke, une jeune fille aux cheveux blancs, suit les traces de sa mère, une sorcière, et poursuit son voyage autour du monde. Finalement, en pénétrant dans des terres inexplorées appelées les « Zones Interdites », le destin de Hyke bascule lorsqu’elle rencontre les sorcières appelées « Meteos », gardiennes de ces zones interdites.

Caractéristiques Clés : Pixel art avec des détails époustouflants : des graphismes 2D en pixel art magnifiques qui donnent vie au monde du jeu.

: des graphismes 2D en pixel art magnifiques qui donnent vie au monde du jeu. Des sorcières charmantes : des sorcières mignonnes, puissantes et uniques guident les joueurs à travers une aventure palpitante.

: des sorcières mignonnes, puissantes et uniques guident les joueurs à travers une aventure palpitante. Gameplay varié : Incarnez des personnages uniques, chacun proposant une expérience unique et permettant des stratégies diverses pour surmonter chaque étape.

: Incarnez des personnages uniques, chacun proposant une expérience unique et permettant des stratégies diverses pour surmonter chaque étape. Vie de camp relaxante : faites une pause pour vous reposer, organiser votre équipement et aménager le campement !

: faites une pause pour vous reposer, organiser votre équipement et aménager le campement ! Bonus culinaires : préparez des plats au camp pour gagner des bonus pour l’étape suivante.

Informations sur le Produit :