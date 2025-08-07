Attendu depuis plusieurs années, Demonschool, le RPG tactique aux accents de vie scolaire et d’horreur italienne, tient enfin sa date de sortie : le jeu sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 3 septembre 2025. Une annonce révélée à l’occasion du Nintendo Indie World Japan.

Développé par Necrosoft Games (studio également derrière Gunsport) et édité par Ysbryd Games, déjà connu pour WORLD OF HORROR ou VA-11 HALL-A, Demonschool s’inspire de titres cultes comme Persona et Shin Megami Tensei, tout en rendant hommage au cinéma d’horreur italien des années 60/70 et aux mangas d’horreur japonais.

Vous incarnerez Faye, une étudiante de première année issue d’une lignée de chasseurs de démons. Son quotidien bascule lorsqu’elle rejoint une mystérieuse université insulaire, théâtre d’événements surnaturels et de créatures cauchemardesques tout droit sorties de grimoires anciens. En parallèle de ses cours, elle devra nouer des liens avec ses camarades, accomplir des quêtes secondaires, et combattre des monstres terrifiants sur un champ de bataille stratégique où chaque déplacement équivaut à une action.

Le gameplay se découpe en deux temps : une phase de planification avec déplacements librement ajustables grâce à un système de retours en arrière, suivie d’une phase d’action simultanée, où les coups, soins et combos se déclenchent automatiquement selon vos choix. La richesse tactique se retrouve aussi dans les possibilités de formation de l’équipe : parmi 15 personnages jouables, chacun disposant de compétences uniques (kicks, debuffs, repousses, etc.), les combinaisons et synergies sont nombreuses. Plus vous renforcez les relations entre membres, plus vous débloquez d’attaques combinées spectaculaires.

Visuellement, Demonschool impressionne par sa direction artistique où le 2D et le 3D fusionnent, avec des ennemis à l’imagerie dérangeante : squelettes géants, amas de télévisions vivants ou encore larves de l’enfer rampant dans les couloirs de l’université.

Brandon Sheffield, directeur créatif chez Necrosoft Games, a déclaré :

« Demonschool sort enfin, après un long voyage. Nous avons mis beaucoup de nous-mêmes dans ce projet, et maintenant l’avenir du jeu est entre vos mains. Nous espérons sincèrement que vous l’apprécierez. »