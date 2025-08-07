BALL x PIT est officiellement le 12e jeu le plus joué lors du dernier Steam Next Fest et vous permet de battre des hordes d’ennemis à l’aide d’un arsenal de projectiles ésotériques.

Améliorez et combinez vos armes afin de créer des synergies surpuissantes. Récoltez les richesses de la fosse pour étendre vos terres, générer des ressources et recruter des héros uniques.

Fuuuuusion !

Le système de fusion encourage l’expérimentation explosive avec plus de 60 balles randomisées à équiper et combiner pendant votre périple. Découvrez des synergies incroyables et inattendues parmi les centaines de possibilités qui s’ouvrent à vous au fil de votre run.

Construisez New Ballbylon

Bâtissez une nouvelle ville pimpante avec plus de 70 bâtiments uniques qui vous offrent des bonus de gameplay, débloquent de nouveaux personnages et bien plus encore ! A mesure que votre communauté grandit, il devient possible d’automatiser certaines tâches pour mettre la main sur un flot régulier de ressources, alors même que vous retournez inlassablement combattre dans la fosse.

Des royaumes à découvrir

Affrontez des hordes d’ennemis variés dans les déserts arides, cavernes gelées et forêts sauvages nichés au cœur de la fosse. Chaque région offre son propre lot de dangers, en plus des légions d’ennemis redoutables et des boss immenses qui jalonnent immanquablement votre épopée.

Des chasseurs à recruter

Explorez la fosse pour rencontrer d’autres chasseurs de trésors, dont les compétences pourraient s’avérer utiles. Chaque personnage possède des mécaniques uniques et améliorables qui changent totalement votre façon de jouer : l’expérimentation et l’adaptation sont cruciales pour réussir à New Ballbylon !

Venez jouer à BALL x PIT sur Switch 2, du 20 au 24 août, dans la zone Nintendo Switch de la Indie Arena Booth, au plus profond du pavillon sacré 10.2 de la Gamescom à Cologne (Allemagne).