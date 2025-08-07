Faites chauffer les moteurs ! GRADIUS ORIGINS sort aujourd’hui dans le monde entier incluant SALAMANDER III et six titres classiques, dont une version de GRADIUS jamais sortie en dehors du Japon

La collection transporte les joueurs aux origines de la franchise et propose plusieurs améliorations de confort, dont une sauvegarde rapide et un chargement rapide, ainsi que des classements en ligne compétitifs sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ et Steam®.

Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) annonce aujourd’hui que la collection GRADIUS ORIGINS est désormais disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ et PC via Steam®. GRADIUS ORIGINS est la collection ultime des premiers jeux de la série – des classiques du shoot ‘em up en 2D incarnant la nostalgie des jeux vidéo des années 1980.

* L’heure et la date de lancement varient selon la plateforme.

La collection inclut également SALAMANDER III, un nouvel opus de cette franchise de jeux de tir, le premier depuis plus de dix ans.

Fidèle à l’esthétique des années 1980-1990 des titres GRADIUS, SALAMANDER III propose des environnements et des sprites en 2D avec différents niveaux que les joueurs parcourront à l’aide des power-ups issus de la série SALAMANDER.

Un total de sept jeux, déclinés en 18 versions régionales différentes, sont enrichis de fonctionnalités améliorant le confort de jeu, dont des classements compétitifs en ligne, la possibilité de rembobiner, des fonctions de sauvegarde et de chargement rapides, un mode facile, un mode entraînement, un mode invincible et une galerie visuelle et sonore.

GRADIUS ORIGINS contient les titres suivants :

*La liste suivante présente les titres sous leur nom de sortie original.