La démo de SUPER ROBOT WARS Y, disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 5, invite les joueurs à livrer des combats épiques sur une grille tactique avant la sortie du jeu complet le 28 août sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC sur Steam.

La démo de SUPER ROBOT WARS Y inclut le premier chapitre du jeu et permet de disputer une série de combats aux côtés de puissants alliés et de héros légendaires des plus grands animes de méchas et de science-fiction.