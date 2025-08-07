La démo de SUPER ROBOT WARS Y, disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 5, invite les joueurs à livrer des combats épiques sur une grille tactique avant la sortie du jeu complet le 28 août sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC sur Steam.
La démo de SUPER ROBOT WARS Y inclut le premier chapitre du jeu et permet de disputer une série de combats aux côtés de puissants alliés et de héros légendaires des plus grands animes de méchas et de science-fiction.
Les joueurs pourront transférer les données sauvegardées de la démo (personnages créés, objets et ressources) vers la version finale dès la sortie du jeu. De plus, s’ils terminent le chapitre 1 de la démo, ils recevront un bonus sous la forme d’objets améliorés et de points à utiliser dans le jeu complet.
SUPER ROBOT WARS Y est un JRPG tactique mettant en scène des batailles épiques sur une grille de combat opposant des personnages d’anime légendaires. Dans ce nouvel épisode d’une série qui a débuté il y a plus de 30 ans, les joueurs doivent placer et diriger leurs unités judicieusement pour terrasser leurs adversaires. Afin de renforcer leurs héros et de relever les nombreux défis proposés par le jeu, ils peuvent améliorer leurs unités et entraîner leurs pilotes grâce aux crédits et aux ressources obtenus après chaque mission.
Laisser un commentaire