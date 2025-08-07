La semaine 31 du classement des ventes japonaises, selon Famitsu, marque l’arrivée remarquée de plusieurs nouveautés, dont Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, qui s’impose immédiatement en tête du classement. Pendant ce temps, Mario Kart World continue de dominer le marché sur la durée, consolidant le succès de la Nintendo Switch 2.

Le phénomène Demon Slayer frappe fort : le second opus de The Hinokami Chronicles réalise le meilleur lancement de la semaine avec 54.491 unités vendues sur Nintendo Switch, et 12.351 sur PS5, pour un total de près de 67.000 exemplaires écoulés. Un excellent démarrage pour un jeu de combat qui, malgré son genre parfois de niche au Japon, bénéficie ici de la popularité inébranlable de la licence. L’arrivée simultanée sur plusieurs supports lui permet de toucher un large public dès sa première semaine.

Juste derrière, Mario Kart World poursuit sa course avec 51.544 ventes supplémentaires, portant son total au Japon à près de 1,45 million d’unités. Même avec une baisse de 32 %, le jeu reste extrêmement performant pour un titre lancé il y a deux mois, preuve que la recette de Nintendo est toujours aussi efficace. Il s’impose comme la pierre angulaire du catalogue Switch 2, et pourrait bien dépasser les 2 millions à long terme.

Le nouveau Donkey Kong Bananza, troisième du classement, accuse une chute de 53 % avec 25.199 ventes cette semaine, pour un total cumulé dépassant à peine les 200.000 unités. Une performance correcte, mais qui pourrait décevoir compte tenu du retour attendu du célèbre primate. Le jeu semble souffrir d’un manque de bouche-à-oreille ou d’un intérêt décroissant après les premières heures de jeu.

Le jeu de cartes hololive Holo’s Hanafuda, porté par la popularité des VTubers, débute en quatrième position avec 16.200 ventes. Un résultat honorable pour un titre de niche, prouvant encore une fois que les licences issues du monde du streaming ont un vrai poids commercial au Japon, en particulier auprès du jeune public.

Super Mario Party Jamboree: Switch 2 Edition accuse une baisse de régime (-44 %), mais reste solide à la sixième place avec plus de 10.000 ventes cette semaine, pour un total de 28.419. De son côté, la Castlevania Advance Collection, récemment sortie sur Switch, séduit les nostalgiques avec 9.101 unités vendues. Un chiffre intéressant pour une compilation d’anciens jeux, démontrant la puissance de l’effet “rétro”.

Comme souvent, Minecraft (8e, 7.932 ventes) et Mario Kart 8 Deluxe (9e, 7.027 ventes) continuent de s’accrocher au Top 10. Sortis respectivement en 2018 et 2017, ces titres s’imposent comme des piliers indémodables de la Switch, et illustrent la longévité exceptionnelle de certains jeux sur cette console.

Le mignon et coloré Tamagotchi Plaza, dernier du classement, continue son petit bonhomme de chemin avec 5.574 ventes cette semaine, pour un total dépassant les 160.000. Un chiffre satisfaisant pour une franchise qui mise davantage sur la régularité que sur l’explosion des ventes.

Ventes hardware : Switch 2 ralentit, mais domine toujours

La Switch 2 reste en tête malgré une baisse notable (plus de 29.000 unités de moins que la semaine précédente). Ce ralentissement reste normal à l’approche du creux estival, mais sa domination est nette : plus de 1,67 million de consoles vendues depuis son lancement. La PS5, bien que stable, ne parvient toujours pas à rivaliser. Elle souffre d’un catalogue japonais moins riche en nouveautés locales que sa concurrente. La Xbox, comme toujours au Japon, reste marginale.

Ventes de consoles au Japon – Semaine 31, 2025

Console Ventes Semaine 31 Ventes Semaine 30 Ventes 2025 (YTD) Total LTD Nintendo Switch 2 62 733 92 013 1 677 123 1 677 123 Switch OLED 10 506 7 344 595 573 9 115 134 Switch Lite 5 505 4 706 264 953 6 623 998 Switch (standard) 2 626 2 593 113 315 20 130 468 Total Switch (toutes) 81 370 106 656 3 651 964 37 547 723

Console Ventes Semaine 31 Ventes Semaine 30 Ventes 2025 (YTD) Total LTD PS5 Standard 4 426 4 093 338 867 5 729 645 PS5 Digital Edition 831 784 81 169 981 517 PS5 Pro 1 884 2 043 107 337 235 217 Total PS5 (toutes) 7 141 6 920 527 373 6 946 379

Console Ventes Semaine 31 Ventes Semaine 30 Ventes 2025 (YTD) Total LTD Xbox Series X 78 102 7 077 321 223 Xbox Series S 155 126 11 450 339 042 Xbox Series XDE 38 43 5 211 21 174 Total Xbox Series 271 271 23 738 681 439