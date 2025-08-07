La production malaisienne est peu connue du public occidental. Pourtant, Upin & Ipin est une série pour enfants qui pèse dans le milieu, avec ses dix-huit saisons, ses trois longs-métrages et bientôt même son parc à thèmes. Dès lors, ce n’est pas étonnant de voir les deux jumeaux de six ans débarquer dans l’univers vidéoludique, avec Upin & Ipin Universe, qui sort notamment sur l’eShop le 16 juillet 2025 au prix de trente-sept euros. Est-ce que ce monde ouvert est le meilleur moyen de découvrir la série ? La réponse dans ce test !

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Upin & Ipin Universe.

Le pire moyen de découvrir cette série pour enfants

Upin & Ipin Universe qui nous place directement dans l’univers de cette série pour enfants malaisienne. Nous sommes dans un jeu en monde ouvert dans lequel nous incarnons les deux jumeaux. Notre seul objectif est d’explorer les décors afin de trouver quelques quêtes à réaliser.

Il y a les quêtes dites « principales », dans lesquelles nous rencontrons des personnages clés de la série qui nous demanderont par exemple de planter des graines (pour Mei Mei) ou encore de capturer Rembo, le coq chapardeur.

Il y a les quêtes « secondaires » qui nous demandent là encore de planter des graines, mais cette fois-ci de tomate pour Opah, notre grand-mère ou encore de… capturer Rembo dans un autre lieu.

Il existe finalement les quêtes « commission » dans lesquelles nous devrons récupérer X bananes, papayes ou détritus que nous devrons mettre dans des cageots ou des poubelles. Nous gagnons de l’argent ou des graines (pour encore les planter et les récolter) après chaque quête qui vont nous permettre soit d’acheter des objets ou de réaliser des recettes.

Le gameplay d’Upin & Ipin Universe est, en théorie, varié et propose plusieurs activités différentes comme du jardinage, de la voiture télécommandée, de la chasse aux insectes ou encore de la cuisine. La cuisine nous demande par exemple d’appuyer sur « X » au bon moment ou bien d’appuyer rapidement sur « X » alors que le jardinage nous demande de planter une graine, de l’arroser quotidiennement pour finalement la récolter.

Le jeu a toutes les bases pour être un très bon jeu pour enfants… Mais malheureusement, le rendu est indigne, et ce, peu importe le public. Le gameplay est certes accessible mais il est aussi totalement vide ; les quêtes se répètent, et surtout, elles se comptent sur le doigt de la main !

Il faut parfois faire d’innombrables tours de la ville pour trouver la moindre activité. Il y a bien des pièces de monnaie et des objets cachés çà et là (comme des graines ou des posters de la série), mais nous passons la plus grande partie de notre temps à errer pour trouver une activité.

Une reconstitution fidèle mais qui pique les yeux

Les quelques quêtes que nous rencontrons sont mal conçues. Nous mettons par exemple une bonne dizaine de minutes à retrouver Rembo car celui-ci n’est pas indiqué sur la carte et ne se trouve pas à côté du lieu de quête.

La carte est vraiment grande et présente parfaitement les décors de la série, cependant, les interactions sont très limitées et nous nous ennuyons très rapidement. La plupart des bâtiments sont inaccessibles, les personnages sont statiques et marchent de façon hagarde dans la ville. Il n’est pas possible de leur parler une fois qu’ils ont donné leur quête, sachant que la grande majorité des personnages n’ont pas de quête.

Nous pouvons certes parfois récupérer un ballon de football, un carton qui traîne au sol, un bout de bois ou un bateau en papier, mais l’intérêt est limité et nous ne savons plus quoi faire après avoir testé les quelques interactions possibles.

Upin & Ipin Universe n’est pas traduit en français. Même si le jeu est doublé en anglais, les enfants ne pourront pas s’amuser sur cette expérience qui était déjà à la base peu qualitative. Il nous paraît inconcevable de recommander ce jeu, et ce peu importe son prix (il est quand même à trente-sept euros !).

Pour continuer cette litanie, Upin & Ipin Universe est aussi un jeu à la technique douteuse. La caméra est défectueuse, alternant sans raison les plans larges et les plans serrés. Nous sommes très régulièrement gênés par cette caméra qui se concentre sur les palmiers environnants plutôt que sur nos personnages. Le jeu comporte de nombreux bugs, comme vous pouvez d’ailleurs le voir dans notre vidéo de gameplay placée à la fin de test (à 34:19) où nous nous sommes retrouvés coincés dans une table et obligés de relancer le jeu.

Le portage est raté. Les graphismes piquent les yeux en mode docké… et sont encore pires en mode portable ! Nous ne savons ni pourquoi ni comment, mais le jeu scintille avec la console dans les mains. L’aliasing est omniprésent et il devient difficile de voir devant soi.

Ce jeu aurait pu être un parfait tremplin pour le public francophone pour découvrir ces deux jumeaux et par la même occasion un bout de culture malaisienne mais nous sommes finalement atterrés par ce contenu proposé au prix fort.

Le jeu est entièrement doublé en anglais et les voix sont fidèles à la série animée… Cependant elles peuvent perturber de prime abord : les doubleurs ont tous un fort accent qui empêchent parfois la compréhension du texte et donnent presque l’impression qu’ils ne comprennent pas le texte lu tant le doublage est désincarné. Cela nous laisse alors un sentiment étrange, car de notre point de vue, les voix sont irritantes, mais qui sommes-nous pour juger un doublage que des millions d’enfants apprécient dans le monde ?

Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.