Capcom continue d’étendre sa gamme d’amiibo liés à Street Fighter 6 sur Nintendo Switch 2 avec l’arrivée prochaine d’une deuxième série de cartes à collectionner. Après le lancement de la première vague en même temps que le jeu sur la console, il y a quelques mois, l’éditeur prépare maintenant 38 nouvelles cartes qui viendront enrichir la collection. Cette nouvelle série inclura huit personnages supplémentaires issus des contenus Year 2 et Year 3.

Comme pour la première édition, ces cartes amiibo permettent d’enregistrer divers paramètres de joueur, notamment la tenue choisie, la couleur ou encore la configuration des boutons. Elles offrent également des bonus dans Street Fighter 6, comme des fonds d’écran pour les appareils et des cadres photo, et sont compatibles avec certains autres jeux sur Nintendo Switch 2 et Switch. Bien entendu, elles séduiront aussi les collectionneurs qui apprécient simplement leur design.

Au Japon, Capcom proposera un Street Fighter 6 amiibo Card Booster Box comprenant 15 paquets de cartes. Pour le moment, aucun détail n’a été communiqué sur une sortie internationale, mais de nouvelles informations pourraient être partagées prochainement.