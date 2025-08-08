Découvrez l’univers de Cronos: The New Dawn avec le dernier journal de développement, où Bloober Team dévoile en profondeur l’histoire passionnante du jeu. Découvrez la raison derrière l’effondrement de l’humanité, apprenez-en plus sur le véritable rôle du Voyageur et faites connaissance avec l’énigmatique Gardien. Prévu pour le 5 septembre, Cronos: The New Dawn propose aux joueurs de découvrir son histoire en temps réel aux côtés du Voyageur.

Cronos: The New Dawn est un jeu de survival horror à la troisième personne créé par Bloober Team, le studio réputé pour ses jeux d’horreur et responsable du remake du jeu culte SILENT HILL 2. Avec sa narration originale et percutante, le jeu plonge les joueurs à Nowa Huta, un quartier de Cracovie en Pologne, qui existe sous deux formes distinctes : une version postapocalyptique du futur et une version industrielle des années 80. Grâce à son mélange subtil entre réalisme rétro, science-fiction dystopique et ambiance rétrofuturiste, le jeu parvient à créer un monde immersif à la tension palpable et aux nombreux mystères.

Au cœur de cette histoire se trouve le mystérieux Voyageur, un personnage décisif pour l’avenir de l’humanité. À l’approche de la sortie du jeu, l’équipe de développement (Klaudia Sewera, productrice du jeu et Grzegorz Like, concepteur narratif principal et scénariste principal) en dévoile plus sur les complexités du scénario dans un nouvel épisode du journal de développement. Ils y abordent l’extraction des âmes, le processus de sélection et la finalité du Voyageur. Ce n’est pas juste une histoire d’horreur. C’est un voyage à travers le temps, l’identité et les vestiges lancinants d’un monde ravagé.

La sortie de Cronos: The New Dawn est prévue pour le 5 septembre 2025 sur Xbox Series X|S, PlayStation®5, PC (via Steam et Epic) et Switch 2.