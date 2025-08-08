Bandai Namco a dévoilé une bande-annonce comparative spéciale entre la version originale de Pac-Man World 2 et la nouvelle édition Re-PAC. Cette vidéo illustre la transformation du jeu depuis sa sortie initiale sur PlayStation 2, avec des graphismes HD ultra nets, de nouvelles textures et un framerate plus fluide. Les joueurs pourront mettre la main sur Pac-Man World 2 Re-PAC sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 dès le 26 septembre 2025.

La bande-annonce met particulièrement en avant la façon dont les combats de boss emblématiques et les environnements variés ont été fidèlement réimaginés pour une nouvelle génération de joueurs. Disponible en précommande dès maintenant en Édition Standard et Édition Deluxe numériques, le titre promet de raviver la nostalgie tout en proposant des améliorations modernes.

Sorti initialement en 2002, Pac-Man World 2 proposait déjà une aventure marquante. Dans Re-PAC, les joueurs retrouvent PAC-MAN dans sa quête à travers PAC-LAND pour récupérer les fruits dorés volés. Le nouveau trailer met en lumière des mécaniques de plateforme 3D modernisées, comme une assistance de visée pour les sauts, ainsi qu’une refonte complète du combat de boss contre la Grenouille Tueuse de Clyde. On y découvre également des versions améliorées de Spooky et des Fantômes, ainsi que des environnements emblématiques revisités parmi les six mondes uniques du jeu.

Ce remake entend donc rester fidèle à l’esprit du titre original tout en apportant des ajustements techniques et lissages visuels qui devraient séduire aussi bien les vétérans que les nouveaux joueurs.