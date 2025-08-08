Take-Two Interactive affiche un optimisme marqué vis-à-vis de la Nintendo Switch 2 et confirme travailler sur « un certain nombre » de jeux à destination de la nouvelle console de Nintendo. Si la machine n’en est qu’à ses débuts, l’éditeur américain, déjà responsable de plusieurs sorties majeures, ne cache pas sa satisfaction. WWE 2K25 et Sid Meier’s Civilization VII sont déjà disponibles, tandis que NBA 2K26 et Borderlands 4 sont attendus prochainement. Pour le PDG Strauss Zelnick, l’engagement envers la Switch 2 est clair : « Nous nous sentons plutôt bien. Nous apportons un certain nombre de titres sur Switch 2. Nous sommes engagés sur la plateforme, et pour l’instant tout se passe bien. »

Cet optimisme se reflète aussi dans les résultats financiers du groupe. Take-Two a enregistré 1,42 milliard de dollars de réservations nettes sur le dernier trimestre, dépassant largement ses prévisions initiales (1,25 à 1,3 milliard). Fort de cette performance, l’éditeur de Grand Theft Auto a relevé ses prévisions annuelles, visant désormais un chiffre d’affaires compris entre 6,1 et 6,2 milliards de dollars. Les succès sont multiples : Zynga continue de dépasser les attentes avec plusieurs hits mobiles récents, 2K profite d’une forte hausse des ventes de NBA 2K, et Rockstar maintient GTA Online à un haut niveau grâce, notamment, à l’engouement autour de la deuxième bande-annonce de GTA VI.

Le futur s’annonce également chargé. L’éditeur a 25 titres prévus pour ses exercices fiscaux 2027 et 2028, dont 17 jeux « core » (GTA VI, cinq titres de sport, Mafia: The Old Country, Borderlands 4), quatre jeux mobiles et quatre rééditions de titres existants. Parmi les productions attendues figurent également CSR 3 de Zynga et Judas de Ghost Story Games, le studio de Ken Levine (créateur de BioShock).

Pour Zelnick, le succès repose sur une ligne directrice : privilégier la qualité à la quantité. Il estime que, même en période d’incertitude économique, les joueurs se tournent vers les expériences les plus solides. Le mobile reste un axe fort, avec des titres comme Color Block Jam, Match Factory ou encore NBA 2K25: Arcade Edition en tête des classements. Du côté des consoles, Civilization VII, après un démarrage lent, connaît un regain d’intérêt, tandis que GTA V continue de s’écouler et que Red Dead Redemption 2 et GTA+ conservent leur popularité.

Si Take-Two ne cache pas son intérêt pour la Switch 2, l’entreprise reste tournée vers le long terme. Le PDG souligne l’importance des marchés émergents, comme l’Inde, l’Afrique ou le Moyen-Orient, et insiste sur la nécessité d’y être présent dès aujourd’hui pour s’imposer dans une dizaine d’années. Sur la question des prix, Zelnick confirme que Borderlands 4 restera à 70 €, tout en laissant entendre que des titres à 80 € pourraient exister à l’avenir, l’objectif étant de toujours offrir plus de valeur que le prix payé.

source