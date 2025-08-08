Well Dweller, le nouveau metroidvania sombre et envoûtant de Kyle Thompson (Crypt Custodian, Islets) édité par Top Hat Studios, transportera les joueurs en 2026 sur Nintendo Switch et PC dans un conte de fées tordu, mêlant poésie et noirceur. Vous y incarnez Glimmer, un minuscule oiseau armé d’une simple allumette, chargé d’une mission désespérée : brûler la méchante reine pour sauver sa famille avant qu’elle ne soit transformée en pièces de sa robe royale.

L’aventure commence au fond d’un puits, au cœur d’une forêt lugubre, et vous entraîne dans un royaume maudit regorgeant de bêtes terrifiantes, d’énigmes à résoudre et de secrets bien gardés. Chaque recoin recèle des babioles précieuses permettant de renforcer vos capacités, tandis que de nouveaux pouvoirs élargissent progressivement la carte et ouvrent la voie vers des zones jusque-là inaccessibles.

Votre périple sera jalonné de rencontres marquantes : camper avec Ilda, une petite souris en fuite, explorer un château abandonné aux côtés de Looter, un mystérieux pilleur à la recherche de trésors, ou encore croiser d’autres âmes perdues essayant de survivre à la tyrannie de la reine. Entre amitiés improbables et trahisons possibles, l’histoire se tisse à travers de superbes illustrations inspirées des contes médiévaux.

Chaque combat et chaque exploration vous rapprochent des appartements de la reine, où se joue le destin de votre famille. Mais attention : dans Well Dweller, toutes les fables n’ont pas droit à une fin heureuse.