Axis Football 2026, le jeu complet de football américain du développeur Axis Games et de l’éditeur Upside Down Bird, propose le playbook ultime sur Nintendo Switch le 8 septembre 2025 au prix de 19,99 €.

C’est le 4e down et 1 yard à parcourir, avec tout un héritage en jeu. Entrez sur le terrain avec des graphismes et un éclairage magnifiquement améliorés pour affronter l’épreuve exigeante du football américain en simulation, et gérez les moindres détails de dynasties qui s’étendent sur des décennies dans le mode Franchise le plus complet de l’industrie. Plongez dans les détails sur et en dehors du terrain : maîtrisez une attaque parfaite en deux minutes, concevez des audibles pour contrer les schémas défensifs et effectuez des mouvements d’intersaison pour assurer un succès à long terme pour les années à venir.

Jouez, entraînez, regardez et simulez des matchs avec plus de 30 équipes de football américain en solo ou en multijoueur local. Lancez des passes offrant des réceptions du bout des doigts, envoyez une spirale parfaitement placée entre deux défenseurs, et écartez vos adversaires d’un bras ferme pour atteindre la zone d’en-but, avec l’ajout des Indicateurs d’Action Utilisateur d’Axis Football 2026 qui offrent plus d’immersion que jamais.

Appelez et exécutez plus de 1 000 actions à partir de plus de 75 formations modernes, entièrement reconstruites pour la plus grande refonte offensive de l’histoire d’Axis Football, avec de nouvelles routes block-and-release et de toutes nouvelles animations de remise de ballon. Adaptez un playbook pour tirer parti de vos joueurs vedettes ou créez un ensemble personnalisé de schémas avec le nouvel éditeur de jeux.

Profitez d’une ambiance sonore exceptionnelle grâce au système d’annonce totalement repensé, qui propose des commentaires fluides en direct, une immense variété de contenus pour couvrir toute l’action sur le terrain, et une vaste base de données de noms pour rendre le jeu plus vivant que jamais.

Prenez le contrôle total de l’avenir de l’équipe en choisissant le style de ligue, les divisions de conférence, les effectifs, le financement, les drafts et bien plus. Gérez les choix de draft, le plafond salarial, les échanges et les retraites pour maintenir l’équipe en forme tout en surveillant le moral. Établissez des records de ligue au risque de blessures dues à la surutilisation, ou protégez à la fois votre avance et la santé de vos joueurs grâce à des styles de jeu plus prudents. Créez des noms d’équipe personnalisés, des uniformes, des logos, des zones d’en-but et des stades avec un branding digne de produits dérivés !

« Axis Football 2026 s’appuie sur les précédentes versions de la franchise en renforçant le contrôle du joueur sur chaque action », a déclaré Danny Jugan, fondateur et PDG d’Axis Games. « En intégrant un retour en temps réel et des bonus pour les réceptions, les plaquages, les ruptures de plaquages et plus encore, 2026 sera l’Axis Football le plus immersif à ce jour ! »

Axis Football 2026 lancera la saison sur Nintendo Switch le lundi 8 septembre 2025 au prix de 19,99 €.